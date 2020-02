Ceta-verdrag overleeft stemming in Kamer ternauwernood

De stemming maakte tegelijk duidelijk dat het nog geenszins zeker is dat Nederland het verdrag met Canada kan ratificeren. Ook de Eerste Kamer moet nog instemmen en, mochten de verhoudingen blijven zoals in de Tweede Kamer, dat is dat zeker geen gelopen wedstrijd.

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en is dus aangewezen op andere partijen. Mocht bijvoorbeeld de fractie van 50Plus het afwijzende voorbeeld de partijgenoten is in de Tweede Kamer volgen, dan valt van die kant geen steun te verwachten

Hetzelfde geldt voor de SGP. Alleen de Groep Otten is nog een vraagteken. De fractie van de voormalige mede-oprichter van Forum voor Democratie, Henk Otten, heeft in de senaat twee zetels, maar is niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. De coalitie heeft minimaal zes stemmen van andere partijen nodig om het verdrag ook door de Eerste Kamer te loodsen.

De ChristenUnie liet in de Tweede Kamer haar twijfels varen nu er moties zijn aangenomen die ervoor moeten zorgen dat het kabinet probeert Canada en de Europese Unie nadere afspraken te laten maken. Die moeten voorkomen dat op de Europese markt Canadese landbouwproducten verschijnen die niet aan de Europese normen voldoen rond bestrijdingsmiddelen en milieubelasting. De ChristenUnie was onder meer bang dat Nederlandse boeren anders met oneigenlijke middelen beconcurreerd kunnen worden.

Lees ook:

Groot twistpunt in het Ceta-debat: het arbitragehof

Groot twistpunt in het Ceta-debat is de nieuwe rechtbank voor investeerders. Minister Kaag vecht tegen de mythes.