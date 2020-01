CDA wil voor doodslag even hoge straf als voor moord

Politiek gezien zei OM-topman Gerrit van der Burg gisteren niets nieuws. Hij vindt het ‘strafgat’ tussen doodslag (maximaal 15 jaar) en moord (levenslang of maximaal dertig jaar cel) te groot. Dat vindt ook het kabinet, laat minister Sander Dekker (rechtsbescherming, VVD) in een reactie weten. Met zijn collega Ferd Grapperhaus (CDA) heeft hij daarom al een wetsvoorstel in voorbereiding om het strafmaximum voor doodslag te verhogen. Dat ziet in mei het licht. De minister wil niet vooruit lopen op de vraag hoe groot die verhoging moet zijn.

Het CDA pleit ervoor om de straf voor doodslag gelijk te stellen aan die voor moord. “Voor beide delicten heeft de rechter dan het hele arsenaal aan straffen beschikbaar”, zei Kamerlid Madeleine van Toorenburg vanochtend bij omroep WNL. De VVD wil ook dat de maximumstraf fors omhoog gaat, tot 25 jaar. “Moord is ernstiger dan doodslag. Aangezien voor moord 30 jaar de maximumcelstraf is, zou 25 jaar consequent zijn en passen bij de rechtspraak van de Hoge Raad”, aldus VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden.

Over het CDA-voorstel zou de VVD eerst “zorgvuldig in gesprek willen” met nabestaanden, met de minister, de advocatuur en de rechtspraak. “Strafmaxima staan namelijk niet op zichzelf en moeten logisch in de wet en bij de rechtspraak passen”, aldus Van Wijngaarden.

D66 reageert: “Als dat de rechter meer ruimte geeft voor een passende straf, staan we er niet afwijzend tegenover.” Ook de PvdA steunt de oproep van het OM, maar wil zich over de hoogte van de aanpassing laten adviseren door experts. Forum en PVV vinden dat rechters überhaupt te mild straffen. “Dat is louter gebaseerd op een gebrek aan kennis en een overdaad aan zuur chagrijn”, aldus VVD’ers Van Wijngaarden. Volgens hem straffen rechters al steeds zwaarder.

