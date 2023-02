CDA wil ouderschapsverlof om meer tijd te kunnen besteden aan de pubers

‘Tijd voor een nieuw gezinsbeleid’. Met deze recht-toe-recht-aan titel wil het CDA een nieuwe discussie starten over het belang van het moderne gezin voor de samenleving. “Dat heeft niets te maken met spruitjeslucht”, haast het Kamerlid Hilde Palland te zeggen. “Maar wel met de ratrace van het gezin dat alle ballen in de lucht moet houden en geconfronteerd wordt met tal van nieuwe opvoedingsvragen. De laatste gezinsnota is uit 2008, dus al vijftien jaar wordt er niet meer nagedacht over een gezinsbeleid.”

Een opmerkelijke maatregel die het CDA voorstelt is de periode waarin ouderschapsverlof kan worden opgenomen te verruimen van acht naar achttien jaar. Zo kunnen ouders ook tijd vrijmaken voor hun pubers in plaats alleen maar voor baby’s en jonge kinderen. “Opgroeiende kinderen hebben die steun en extra aandacht soms hard nodig. Dat willen we faciliteren”, zegt Palland.



Opvoedproblemen bespreken in de ‘ouderkamer’

Een ander opvallend voorstel: zorg in elke school voor een ‘ouderkamer’. Daar kunnen ouders met een kan koffie op tafel tijdens en na schooltijd met elkaar spreken over opvoedproblemen van hun kinderen. “De gedachte is dat je in onderlinge contacten bespreekbaar maakt waar je in de opvoeding mee worstelt.” Het beeld uit de tv-serie De Luizenmoeder van bemoeizuchtige ouders die de hele dag rond het klaslokaal hangen is niet het beoogde doel, zegt het Kamerlid. “Het elkaar ondersteunen als ouders is juist een verlichting van de taak van docenten.”

Hilde Palland tijdens een partijcongres van het CDA. Beeld ANP / Koen van Weel

Het CDA is zich duidelijk weer aan het herbronnen en komt met plannen van klimaat tot landbouw. Het is ook campagnetijd. De partij die in de peilingen laag staat, wil nu scoren met een ‘integraal’ gezinsbeleid. Palland: “Dat wil zeggen: niet alleen kijken waar de problemen zijn, maar op alle terreinen bezig zijn met het ondersteunen van ouders bij de opvoeding van kinderen.”

Minister van gezinszaken

In die visie komt er een minister van gezinszaken, net als in Duitsland en België. De financiële regelingen voor gezinnen zijn daar beter. Palland: “Een goed gezinsleven staat of valt met bestaanszekerheid. Daarom verwachten we ook dat de commissie die nu onderzoekt wat het bestaansminimum voor gezinnen moet zijn, met een duidelijke uitspraak komt.” De koopkracht van gezinnen met kinderen moet voortaan inzichtelijker worden. “Het blijkt dat de effectiviteit van maatregelen om armoede onder gezinnen te bestrijden nu nog onvoldoende is.”

Met het woord ‘gezin’ heeft het CDA het moderne gezin voor ogen. Dus ook samengestelde gezinnen, met stiefkinderen, lhbti+-ouderparen en het recht op deelgezag, bijvoorbeeld een donorvader die als derde bij de opvoeding betrokken is. De rode lijn van de nota is dat opvoeden niet alleen iets is van de ouders, maar van de hele samenleving. Van school tot sportclub, iedereen die bij kinderen betrokken is heeft haar of zijn rol te vervullen. ‘Ook de voetbaltrainer die even een luisterend oor biedt of bijdraagt aan het zelfvertrouwen van het kind’, zo staat er in de notitie.

Herintroductie van de Zilvervloot

Bekende CDA-wensen zijn het uitbannen van mobieltjes van leerlingen uit de klas en de introductie van een dienstplicht, in het leger of elders in de samenleving. Het CDA lijkt daarnaast terug te verlangen naar een tijd die niet meer bestaat door te pleiten voor meer zondagsrust, zodat die dag weer iets wordt van de familie. Ook de herintroductie van de Zilvervloot als middel voor jongeren om te sparen (met een premie als je 18 jaar bent) ademt nostalgie uit.

“Wij vinden niet dat alles vroeger beter was”, zegt Hilde Palland. “Maar als je ziet hoeveel jongeren problemen met geld hebben, kan dit helpen. En een dag in de week waarin het gezin samen dingen kan ondernemen, lijkt ons een goed middel tegen de 24-uurs economie die maar voortdendert.”

Overigens staat het zingen van het Wilhelmus in de klas, een stokpaardje van de vorige CDA-leider Sybrand Buma, niet in de gezinsnota. “Ik zou het prima vinden als dat zou gebeuren, maar we hebben het er niet over gehad. Al de ideeën geven hopelijk aan wat het CDA vindt: als het goed gaat met de gezinnen, gaat het nog beter met de samenleving. Daar profiteert iedereen van, ook mensen zonder kinderen.”

