CDA-wethouder komt in opstand: ‘Omdat het vijfhonderd weeskinderen zijn, daarom!’

Griekenland vroeg vorig jaar al om hulp bij de opvang van deze kinderen. Waarom komt u nu in actie?

“Binnen het CDA en ook bij gemeenten is kennelijk lang gedacht dat het wel goed zou komen. Diverse gemeentebesturen, ook waar het CDA meebestuurt, lieten het kabinet weten dat zij plek hebben voor deze kinderen. Pas toen staatssecretaris Broekers-Knol (migratie, VVD) bekend maakte dat het kabinet Griekenland financieel wil helpen en alleen ter plekke een voogdijsysteem helpt opzetten, kwam er echt beweging. Vorige week heb ik een whatsappje rondgestuurd in de club van jonge CDA-wethouders. Ook in andere clubjes was al beweging. Nu doen er meer dan veertig afdelingen mee, en nog steeds springen er meer op de wagen.”

Wat is de belangrijkste reden voor dit verzet tegen de landelijke koers van het CDA?

“Omdat het vijfhonderd weeskinderen zijn, daarom. Wij vinden dat het niet in ons gedachtengoed past om hen in die overvolle kampen te laten zitten waar allerlei misstanden zijn, tot seksueel misbruik aan toe. Europese solidariteit is niet alleen dat Nederlandse coronapatiënten op Duitse ic’s terecht kunnen. Een deel van de afdelingen uit zo ook zijn zorgen over de verrechtsing van het CDA. Zij hoopten dat er na de lange discussie vorig jaar over het kinderpardon iets blijvend veranderd zou zijn. Een groot deel vindt bovendien dat gemeenten dit prima zelf kunnen besluiten, het CDA is altijd een partij geweest die subsidiariteit (aan lagere overheid overlaten wat je daar kan regelen- red.) hoog in het vaandel heeft.”

U bent zelf wethouder in het Noord-Hollandse Bergen, een kleine gemeente. Doen er ook grote CDA-afdelingen mee?

“Het CDA-Noord-Holland heeft de oproep dit weekeinde aan alle afdelingen gestuurd, de jongerenafdeling CDJA laat haar leden er over stemmen, steden als Haarlem en Groningen doen mee. Nee, nog niet uit Brabant, maar niet iedereen heeft de oproep al intern kunnen bespreken. Het zou weleens een meerderheid kunnen worden. Ik voer het woord omdat sommige anderen nog landelijke ambitie hebben en niet te hard tegen het partijbestuur willen schoppen, net nu de kandidatenlijst voor de verkiezingen wordt samengesteld. Gelukkig vindt het merendeel dat we hierover binnen het CDA niet langer onze mond moeten houden. Anders zijn we net die kikkers in heet water die niet door hebben dat ze langzaam gekookt worden.”

Hoeveel invloed heeft jullie oproep op de landelijke fractie en het bestuur, net nu het nieuwe partijprogramma wordt voorbereid?

“Ik ben zeker niet pessimistisch. Natuurlijk komt er straks geen partijprogramma waarin staat: alles voortaan over links. Maar er liggen goede bijdragen voor een menselijke middenkoers, zodat we niet altijd standaard aan de kant van de VVD eindigen. Ik word enthousiast van bijdragen als van Kamerlid René Peters over armoede en schulden, of van Pieter Heerma over basisbanen. Met het discussiestuk ‘Zij aan zij’ van ons wetenschappelijk instituut ligt er een goede basis. Ik besef heel goed dat het CDA in deze kwestie in de coalitie niet het laatste woord heeft, de VVD zal vast iets terugvragen. Dat zien we dan wel. De gemeenten zijn er klaar voor. Ik denk niet dat je moet kwartetten met 500 weeskinderen.”

Lees ook:

Verzet binnen CDA tegen partijtop: haal weeskinderen uit Griekenland hierheen

Binnen het CDA groeit het verzet tegen het harde standpunt van het partijbestuur en de landelijke CDA-fractie over vluchtelingenkinderen. Ruim veertig lokale en provinciale CDA-afdelingen doen vandaag een dringende oproep aan fractievoorzitter Pieter Heerma en partijvoorzitter Rutger Ploum om toch 500 weeskinderen uit Griekse opvangkampen naar Nederland te halen.