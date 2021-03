CDA-voorzitter Rutger Ploum stapt op na nederlaag verkiezingen

CDA-voorzitter Rutger Ploum stapt op, maakte hij zojuist bekend. Aanleiding is het teleurstellende resultaat dat de partij haalde bij de verkiezingen.

“Ik neem deze stap met pijn in het hart, maar het is belangrijk dat er verantwoordelijkheid wordt genomen”, zei Ploum. Het partijbestuur neemt zijn taken over, en gaat op zoek naar een interim-voorzitter. Ploum nam in februari 2019 het stokje over van partijvoorzitter Ruth Peetoom.

Het CDA haalde volgens de prognoses het op één na laagste aantal zetels uit de geschiedenis van de partij: 15 stuks, een verlies van vier tegenover het huidige zetelaantal. Een paar maanden geleden was de partij nog vol vertrouwen, maar de verkiezingen liepen uit op een grote teleurstelling. Alleen in 2021 scoorde de partij met 12 zetels nog lager.

Nadat de uitslag bekend werd zei campagneleider Raymond Knops dat lijsttrekker Hoekstra ‘pas twaalf weken geleden aantrad.’ Het CDA had ook last van de populariteit van twee electorale concurrenten. Rutte stond al maanden ver voor in de peilingen, en kritiek leveren op hem is lastig voor Hoekstra na vier jaar innige samenwerking. Sigrid Kaag, de nieuwe lijsttrekker van D66, kwam snel op de laatste weken. Zij begon in juni al met de voorbereidingen en wist in de campagne over alle onderwerpen een verhaal neer te zetten.

Wat ook niet hielp was de internet strijd om het lijsttrekkerschap. Na een turbulente verkiezing won minister Hugo de Jonge van zijn uitdager Pieter Omtzigt. De Jonge legde later het voorzitterschap neer waarna Hoekstra het overnam. Die bedankte eerder voor de eer - hij vond zichzelf meer een bestuurder dan een politicus - maar nam het leiderschap van de partij daarna toch op zich.