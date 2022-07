CDA-voorzitter Limburg vreest einde van de partij vanwege stikstofbeleid. ‘We gaan de bietenbrug op’

Limburg was ooit de provincie waar het CDA zo groot was, dat eigenlijk niemand om die partij heen kon. Provinciaal voorzitter Harold Schroeder waarschuwt nu voor het einde.

Als er deze zomer niet snel iets verandert kan het CDA zichzelf over een jaar wel opheffen, vreest de Limburgse provinciaal voorzitter Harold Schroeder. Hij wil vandaag de Haagse CDA’ers laten voelen hoe wanhopig de regio is. Dat er groot wantrouwen richting Den Haag is, en dat er geen CDA-antwoord is. De bekende druppel in de al overvolle emmer was het stikstofverhaal van het kabinet.

Schroeder heeft partijprominent Marnix van Rij gevraagd langs te komen. Want in meerdere provincies ziet de partij hetzelfde gebeuren: zelfs de trouwe kaderleden, partijbestuurders, afdelingsvoorzitters en raadsleden stappen nu op.

De staatssecretaris van financiën komt in zijn vakantie graag langs. Hij voelt de grote urgentie, zegt hij. Hij gaat meerdere provincies af waar bij het CDA ook een crisissfeer heerst. Zoals hier in de Limburgse Peel, één van de regio’s waar volgens de omstreden stikstofkaart van het kabinet de meeste boeren zouden moeten stoppen.

De emoties gaan diep: ‘Jullie zitten daar in Den Haag omdat wij zo hard gelopen hebben’

Het gesprek vindt plaats bij boer Sjaak Jenniskens in Meterik. Die vindt de partij onbegrijpelijk geworden. Dat Den Haag zo top-down maatregelen aan de regio oplegt, dat hoort niet bij het CDA. De aanwezigen uiten boosheid, fatalisme en frustratie. Want hoe moet de partij in hemelsnaam verder? “De emoties gaan diep”, zegt de een, en “we moeten waken voor een burgeroorlog”.

Boer Sjaak Jenniskens (links) praat met staatssecretaris Van Rij en lokale CDA-ers. Beeld Koen Verheijden

Van Rij luistert en erkent dat het niet goed is gegaan. Hij rekent dat ook zichzelf aan. De stikstofkaart is slecht gecommuniceerd en boeren hadden perspectief moeten krijgen. Dat komt nu pas in september. Maar volgens Van Rij heeft het CDA intern hard geknokt om in de aanvullende stikstofbrief van het kabinet van afgelopen vrijdag de plannen bij te sturen. Dat herkennen de aanwezigen niet. “Want premier Rutte en minister Van der Wal zeggen op tv iets heel anders over de brief dan onze CDA-mensen”.

De lokale vicevoorzitter van het CDA Hans Lansbergen is hard. “Jullie zitten daar in Den Haag omdat wij zo hard gelopen hebben, maar dat dringt niet door”. Hij herhaalt de zin vier keer. Van Rij reageert fel. “Ik ben ook het CDA. Het is geen wij-zij, we doen dit als christendemocraten samen.”

Drijfzandbeleid

De CDA-kamerleden Mustafa Amhaouch en Raymond Knops uit Limburg zijn eveneens aanwezig. Amhaouch noemt de stikstofkaart ‘een valse start’. Boer Jenniskens zegt dat het in de sport normaal is om dan helemaal opnieuw te beginnen. Maar daarvan is geen sprake. “We hebben de handtekening onder het coalitieakkoord gezet”, zegt Van Rij. Wel mag de Kamerfractie wat kritischer zijn, onderstreept hij. “Iedereen heeft zijn rol. De fractie mag scherper aan de wind zeilen.” Kamerlid Knops constateert dat “dit hele plan gewoon niet gaat lukken.”

Dan gooit de Zuid-Limburger Jeu Titulaer de knuppel in het hoenderhok: “We moeten af van dit drijfzandbeleid. En liever nu dan later. Het CDA moet de stekker uit dit kabinet trekken, of D66 moet weer met beide benen op de grond terugkeren.” Anderen knikken instemmend. Van Rij niet. “Dan wordt het land onregeerbaar, komen er verkiezingen en die gaat het CDA niet winnen. We moeten luisteren, de vertrouwensbreuk herstellen en oplossingen aandragen.”

Bietenbrug

De Limburgse voorzitter Schroeder denkt na afloop dat de boodschap is overgekomen. “Als het CDA in Den Haag niet snel verandert, dan vrees ik dat we onvoldoende kader overhouden voor de provinciale verkiezingen. Die gaan we dan zeker verliezen, net als VVD en D66. Dan valt geheid het kabinet en komen er nieuwe verkiezingen. Het CDA gaat helemaal de bietenbrug op.”

Het bestaansrecht van de partij staat op het spel, vreest hij. “We hebben heel snel een heldere agenda nodig, duidelijkheid waar we voor staan. Het is niet alleen oorlog in Oekraïne, het is ook oorlog op het platteland. Onze politiek leider moet zich morgen laten zien, onze pijn voelen en die vertalen in beleid. Als je vindt dat het uitmaakt dat het CDA in het kabinet zit, dan moet je hier het verschil gaan maken.”

