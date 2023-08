CDA-voorzitter Hans Huibers treedt af na kritiek op functioneren

CDA-voorzitter Hans Huibers stapt op, bevestigt een woordvoerder van het partijbestuur na berichtgeving door het AD. Al langere tijd is er kritiek op het functioneren van Huibers.

Verschillende media berichtten over de onvrede over Huibers’ afwezigheid en het trage proces rondom de benoeming van een nieuwe lijsttrekker. Aanstaande maandag maakt de partij bekend wie de nieuwe lijsttrekker wordt, veel later dan andere partijen. CDA’ers houden Huibers verantwoordelijk hiervoor, aldus het AD.

De krant citeert Huibers over de berichtgeving van de afgelopen tijd: “De berichten bevatten anonieme quotes met halve en hele onwaarheden. Wie mij beter kent, weet dat het niet klopt. In zo’n omgeving kan en wil ik niet werken.” Volgens het AD komt de partij later donderdagavond met een verklaring.

Huibers was sinds 2021 voorzitter van de partij. Het was de bedoeling dat hij het CDA weer in rustiger vaarwater zou krijgen, nadat zijn voorganger Rutger Ploum vertrok vanwege de teleurstellende uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.

Maar het interne gedoe stopte niet. Binnen de partij heerste veel onvrede over de gebrekkige zichtbaarheid van partijleider en buitenlandminister Wopke Hoekstra. De ontevredenheid liep zo hoog op dat in ieder geval de Limburgse afdeling van de partij zich dreigde af te splitsen. Inmiddels heeft Hoekstra zijn vertrek aangekondigd en na de verkiezingen verlaat hij vrijwel zeker de politiek.