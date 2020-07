CDA-stemming moet over wegens fraudegevaar

De digitale stemming over een nieuwe lijsttrekker bij het CDA moet opnieuw. Een hacker van de TU Delft kon het computerprogramma waarmee wordt gestemd manipuleren. Hij was in staat de stemcode te kraken en kon drie keer een favoriete kandidaat invoeren. Na zijn ontdekking stapte hij naar het CDA waar ze ‘een oplettende ethische hacker’ bedanken voor zijn waarschuwing.

Het CDA heeft drie kandidaten om lijsttrekker te worden bij de Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. De strijd gaat tussen vicepremier en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge, staatssecretaris van economische zaken Mona Keijzer en Kamerlid Pieter Omtzigt. Maandagavond organiseerde de partij een bijeenkomst waar de kandidaten hun zegje konden doen om de sympathie van de christendemocraten in het land te winnen.

Verklaring CDA

Het CDA zou donderdag de uitslag van de stemming in de eerste ronde bekendmaken. Dat is nu uitgesteld tot zaterdagmiddag. Alle CDA-leden die al hebben gestemd krijgen bericht van de partij en worden gevraagd hun stem opnieuw uit te brengen. “Wij betreuren dit zeer. Zeker in de richting van de drie kandidaten, maar ook voor de campagneteams en alle leden die hun stem hebben uitgebracht. Maar een betrouwbare stemprocedure is voor ons het allerbelangrijkste”, schrijft het CDA in een verklaring.

Wij hebben een belangrijke mededeling. Er moet helaas opnieuw gestemd worden voor de nummer 1 van het CDA. Onze excuses hiervoor, ook naar de kandidaten en hun campagneteams.



Morgenochtend om 9:00 kunt u opnieuw stemmen tot zaterdag 9:00 met extra veiligheidsmaatregelen. pic.twitter.com/XkwPNZP62T — CDA (@cdavandaag) 8 juli 2020

Geen aanwijzingen van manipulatie

Het CDA kan niet garanderen dat de verkiezingen tot nu toe eerlijk zijn verlopen maar heeft ook geen aanwijzingen dat er is gemanipuleerd. De hacker, Jordy San Jose Sanchez, legt aan de NOS uit dat hij ontdekte dat er te weinig mogelijke combinaties zijn bij de stemcodes. Daardoor zijn de codes te raden. De kans op een goede code is volgens hem 1 op 250. “Die kans is misschien relatief klein, maar het proces is te automatiseren.” Hij slaagde erin drie keer een valse stem uit te brengen, toevallig op Mona Keijzer. Een grote hoeveelheid valse stemmen zou in de gaten lopen, omdat CDA-leden zouden ontdekken dat hun stemcode niet meer werkt. Maar een beperkt aantal stemmen, zou de verkiezing ongemerkt toch in een gewenste richting kunnen sturen.

De al uitgebrachte stemmen zijn nietig verklaard. Het CDA heeft de fout gerepareerd: behalve de stemcode moeten CDA’ers hun postcode opgeven. De stembussen gaan donderdagochtend om negen uur opnieuw open en sluiten zaterdagochtend om negen uur. Als geen van de drie kandidaten een meerderheid haalt, volgt een tweede stemronde tot dinsdagochtend twaalf uur en is er volgende week woensdag een definitieve uitslag.

