CDA-prominent Veerman bepleit een zakenkabinet om belangrijke zaken op te pakken

In dat kabinet moeten vakmensen komen te zitten die “bewezen kwaliteiten hebben in het bestuur”, zei Veerman in het tv-programma Buitenhof. Het gaat in zo’n kabinet dan “niet primair om de politieke lijnen, maar om de bestuurlijke beslissingen”.

Veerman denkt niet dat de cultuur kan veranderen doordat een premier zegt dat hij het anders gaat doen of anderen die het licht zeggen te hebben gezien. Een echte cultuurverandering is moeilijk en kost tijd, stelt de CDA’er.

Grote kwesties

Zo’n extraparlementair kabinet is kan wel grote kwesties agenderen en aanpakken, zoals klimaat, arbeidsmarkt, woningbouw en infrastructuur, aldus Veerman. Met een zakenkabinet, bijvoorbeeld voor maximaal twee jaar, kan de Tweede Kamer ook wennen aan de nieuwe verhoudingen. Dan gaat het volgens hem echt om het debat in de Kamer en niet om de afspraken die al dan niet in achterkamertjes vooraf zijn vastgelegd door coalitiepartijen.

Veerman vindt dat in zo’n kabinet mensen moeten zitten met verstand van zaken op hun terrein, die al een maatschappelijke carrière achter de rug hebben en niet bang zijn om te worden weggestuurd of geen meerderheid zouden halen voor hun voorstellen. Als kandidaten noemt hij Marcel Levi, internist en voormalig ziekenhuisbestuurder in Londen, die tijdens de coronacrisis op de voorgrond trad. Ook denkt hij aan oud-minister Martin van Rijn of senator Alexander Rinnooy Kan. Ze hoeven niet gebonden te zijn aan een politieke partij, maar kunnen wel een politieke achtergrond hebben.

De CDA’er vindt het niet ondenkbaar dat VVD-leider Mark Rutte zo’n kabinet leidt. Hij noemt Rutte “een politieke Houdini, die redt zich wel”. Het gaat er volgens hem meer om dat hij krediet krijgt van andere partijen. “Daar wordt nu aan gewerkt en hij doet daar ontzettend zijn best voor en hij leidt de grootste partij.”

