CDA-prominent Koopmans: Samenwerking met Forum voor Democratie? Dat ligt aan de omstandigheden

CDA’er Ger Koopmans werkt in Limburg al samen met Forum voor Democratie. Over het college in Noord-Brabant en een mogelijke landelijke samenwerking wil hij niet veel kwijt.

Ger Koopmans heeft als CDA-gedeputeerde en (in)formateur van het extraparlementaire college in Limburg al ervaring met samenwerking met Forum. In dat college, dat per onderwerp meerderheden probeert te halen, zitten politici die lid zijn of waren van CDA, FvD, VVD, PVV en GroenLinks. Zij zitten er niet namens hun partij.

U werkt een jaar samen met Forum. Hoe bevalt dat?

“Wij werken met alle elf partijen in de Staten samen. Het collegeprogramma is door ambtenaren opgesteld op basis van de verkiezingsprogramma’s, de gedeputeerden zijn door de formateurs voorgedragen. Voor elk besluit vinden wij buitengewoon interessante meerderheden.”

Er was kritiek op uw samenwerking met de PVV en Forum.

“Natuurlijk zijn er twijfels, die krijg je mee als informateur. Dan ga je drie maanden lang alle vragen in alle samenwerkingsmogelijkheden beantwoorden. Er waren niet specifiek twijfels over één partij. Ook tussen Partij voor de Dieren en het CDA en tussen GroenLinks en PVV.”

Er waren juist ook twijfels over samenwerking met Forum.

“Ik verdiep me altijd in voor- en tegenstanders. Dat weeg ik allemaal. Daar ben ik politicus voor. Wij hebben het hierover gehad in een ledenvergadering.”

Hoe weegt u de samenwerking met Forum in een ‘normaal’ college in Brabant?

“Over de Brabantse situatie heb ik als gedeputeerde in Limburg geen opvattingen.”

Toch is het ook een principekwestie, of je wilt samenwerken met Forum.

“Ik heb het idee dat u mij woorden in de mond probeert te leggen. Brabant is een andere plek, met een andere geschiedenis en omstandigheden.”

De vraag kan opkomen, mocht het CDA straks landelijk met Forum willen samenwerken. Er is weerstand in uw partij, vanwege racistische uitspraken van partijleider Thierry Baudet, connecties met Rusland en omdat Baudet recent zei dat het ‘cultuurmarxistische’ CDA Nederland wil ‘vernietigen’.

“Dat ligt aan de omstandigheden op dat moment en de mensen die daar straks zitten. Dat is aan de partij: de fractie, de politiek leider. Niet aan individuen.”

U bent niet zomaar een individu, maar een partijprominent. Andere prominenten spreken zich ook uit.

“Het is echt zoals ik het net heb geformuleerd. Als u mij direct na de Statenverkiezingen gevraagd zou hebben of we naar een extraparlementair college moesten kijken, dan had ik het ook niet geweten. Ik kan de vraag niet beantwoorden, omdat ik de toekomstige omstandigheden niet ken. Ook niet of ik er principieel voor of tegen ben.”

U sluit samenwerking dus niet uit?

“Die woorden heb ik niet gebruikt. In Limburg kon dit college rekenen op het meeste draagvlak. Ook toen speelden principekwesties een rol en toen hebben we een standpunt ingenomen. Het is nu niet aan mij die vraag te beantwoorden.”

