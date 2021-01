CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra wil jonge ouders ‘perspectief bieden’

Het CDA wees zaterdag op een online-partijcongres Wopke Hoekstra, demissionair minister van financiën, formeel aan als lijsttrekker. Hij werd de kandidaat nadat Hugo de Jonge begin december de handdoek in de ring gooide. Die zag geen kans het leiderschap van de christendemocraten te combineren met zijn werk als coronaminister.

Hoekstra zei tegen de CDA-leden dat het aftreden van het kabinet, vrijdag, vanwege de toeslagaffaire ‘onvermijdelijk’ was. Partijvoorzitter Rutger Ploum stelde hem een paar vragen maar daarbij kwam niet aan de orde of Hoekstra wel lijsttrekker kan zijn vanwege zijn bemoeienis als minister van financiën met de kinderopvangtoeslag. Op het Binnenhof is die vraag wel aan de orde, zeker nadat Lodewijk Asscher eerder deze week zich terugtrok als lijsttrekker van de PvdA. Premier Mark Rutte zei vrijdag dat hij de affaire beschouwt als ‘een smet’ op zijn premierschap, maar vindt dat hij door kan als lijsttrekker van zijn partij, de VVD, omdat de kwestie toch in eerste instantie op het bord lag van de bewindslieden van financiën, vooral de staatssecretaris.

Partijvoorzitter Ploum deed begin december een klemmend beroep op Hoekstra om de kar bij het CDA te trekken. De partij organiseerde in juli vorig jaar een lijsttrekkersverkiezing. Hoekstra wilde daar niet aan meedoen. Vicepremier De Jonge kreeg verrassend veel tegenstand van Kamerlid Pieter Omtzigt en kwam nipt als winnaar uit de bus. Nadat De Jonge er toch van af zag, kwam het partijbestuur toch uit bij Hoekstra.

Het CDA rondde zaterdag het online-congres - dat vorige week door technische problemen werd afgebroken - in een half uur af met de vaststelling van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Tijdens het eerste deel van het congres vorige week bleek al dat Hoekstra de partij iets naar rechts trekt. Op zijn initiatief pleit het CDA niet langer voor verhoging van het minimumloon met 10 procent, maar voor lastenverlaging voor lagere inkomens.

Kinderopvang en ouderschapsverlof

Hoekstra zei zaterdag tegen de CDA-leden dat hij als lijsttrekker ‘perspectief wil bieden aan Nederlanders, in de coronacrisis en daarna’. Hij wees op jonge ouders die kinderen opvoeden en vaak twee banen hebben en zich daarmee ‘in het spitsuur’ van het leven bevinden. Hij wil meer mogelijkheden voor kinderopvang en meer ouderschapsverlof.

De kersverse lijsttrekker deed ook een beroep op de kiezer. Het CDA is een partij die ‘het nemen van verantwoordelijkheid’ hoog heeft zitten, zei hij. “In de eerste plaats voor jezelf. Er moet brood op de plank. Maar ik doe een appèl op mensen om te kijken of je meer kan doen, voor bijvoorbeeld een buurvrouw, voor de buurt, voor een vereniging of voor de kerk.”

