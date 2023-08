CDA-leider Bontenbal wil ‘een nieuwe start’ maken (met een oud verhaal)

Henri wíé? Tussen alle actieve en voormalige prominenten, mastodonten en partijbaronnen die het CDA rijk is, geniet Henri Bontenbal relatief weinig bekendheid. Maar daarin komt snel verandering: maandagmiddag werd Bontenbal door de partijtop voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in november.

Met die keuze hoopt de geplaagde bestuurspartij een nieuwe, frisse start te maken, na jaren van electorale tegenslagen. “Er breekt een nieuwe ochtend aan voor het CDA”, sprak waarnemend CDA-voorzitter Mark Buck tijdens de presentatie in Amersfoort.

Het oude CDA-verhaal

Hoewel Bontenbal zich als voorman van die ‘nieuwe ochtend’ niet wilde afzetten tegen de nachtwacht die het CDA voor hem leidde, erkende hij dat de partij tekort was geschoten. “We hadden onze idealen duidelijker moeten vertellen”, meent hij. “Het is misgegaan omdat we te veel water bij de wijn hebben gedaan en niet onverschrokken het CDA-verhaal hebben uitgedragen.”

Voor het ‘verhaal’ dat hij voor ogen heeft, grijpt Bontenbal terug op oude, christendemocratische succesnummers: fatsoen, gemeenschapszin, normen en waarden. “Mensen zijn bij het CDA vertrokken omdat ze ons niet meer herkenden”, zei hij in Amersfoort tegen journalisten. “Die mensen willen ons oude verhaal weer horen.”

Ook Boswijk had interesse

Bontenbals voordracht als lijsttrekker is de voorlopige slotsom van een besloten sollicitatieronde binnen het CDA, vanwege het aangekondigde vertrek van partijleider Wopke Hoekstra. Formeel kunnen zich overigens nog tien dagen tegenkandidaten melden, maar zo’n poging lijkt op voorhand vruchteloos.

Ook Kamerlid Derk Boswijk had intern gesolliciteerd naar het lijsttrekkerschap, erkende hij maandag. Maar hij is niet teleurgesteld in de keuze van de partijtop, zegt Boswijk: “Het is mooi dat we nu een jong, fris gezicht hebben.”

Natuurkundige en energiespecialist

Heeft Bontenbal wel genoeg ervaring voor het partijleiderschap? De CDA’er zit nog maar enkele jaren in het parlement, sinds 2021. Volgens Bontenbal kan dat juist een voordeel zijn. “Het partijbestuur heeft bewust voor mij gekozen, voor de nieuwe generatie, om een bladzijde te kunnen omslaan.”

In de partij klinkt vooralsnog veel enthousiasme over zijn benoeming. CDA’ers prijzen Bontenbal om zijn feitenkennis en bedachtzaamheid. In de campagne kan zijn ervaring als afgestudeerd natuurkundige en energiespecialist van pas komen, hopen CDA’ers.

Geen klotsende oksels

Toch wacht de CDA-leider een haast onmogelijke opgave. De ooit zo machtige bestuurspartij heeft nog maar veertien Kamerzetels over en staat er in de peilingen nóg slechter voor. Afgelopen jaren leidde intern gedoe keer op keer tot onrust en wantrouwen.

Bovendien is de electorale tegenstand groot – niet alleen van de BBB, ook de schaduw van Pieter Omtzigt hangt boven de politieke markt. Richt de populaire oud-CDA’er een eigen partij op? Bontenbal blijft er naar eigen zeggen rustig onder. “Ik sta niet met klotsende oksels naar deze verkiezingen te kijken.”

Eén speerpunt

Sowieso wil hij, zegt Bontenbal, vooral zijn ‘eigen verhaal’ vertellen in plaats van reageren op politieke tegenstanders. Mensen zijn volgens hem ‘klaar met het cynisme, de zwartmakerij en ander Haags gedoe’ die de landspolitiek afgelopen jaren in hun greep hielden.

Hij pleit daarom voor een campagne ‘over inhoud en visie’ die zou moeten gaan over de kloof in bestaanszekerheid. “Nederland heeft twee gezichten en is lang niet voor iedereen een gaaf land”, aldus Bontenbal.

Doorgeslagen individualisering

De geboren Rotterdammer noemt ‘de stad waar ik al mijn hele leven woon’ als voorbeeld voor die tweedeling in de samenleving. “Je fietst in Rotterdam in tien minuten van dure, glimmende woontorens naar wijken waar nog te veel kinderen met een vijf-nul achterstand worden geboren.”

Hij haalt daarom hard uit naar ‘liberale en progressieve’ partijen – bijvoorbeeld VVD en D66 – die volgens hem de ‘sterk doorgeslagen individualisering’ van het ‘ik-tijdperk’ belichamen. “Rechten en vrijheden gaan altijd gepaard met verantwoordelijkheid, maar we hebben te lang slechts de helft van het verhaal verteld. We mogen ook wat van mensen vrágen. Natuurlijk, je kunt jezelf in dit land ontplooien, maar daar hoort ook bij dat je omziet naar een ander, zorg draagt en opkomt tegen onrecht.”

