CDA-leden: Afschaffing leenstelsel moet breekpunt formatie zijn

Daar heeft een grote meerderheid (70 procent) van de CDA-leden vandaag tijdens het partijcongres voor gestemd. Veel CDJA’ers lieten zich horen, om hun afschuw over het leenstelsel uit te spreken. Hoekstra noemde het niet verstandig om er een breekpunt van te maken, maar was wel duidelijk in zijn bewoordingen dat het CDA van het leenstelsel af wil. Ook partijvoorzitter Marnix van Rij deed een vergeefs beroep op de leden om hier geen breekpunt van te maken. “Wij moeten niet op de stoel van de fractie gaan zitten. Een breekpunt meegeven aan de politiek leider, is een last meegeven.”

IS-kinderen & vrouwen terughalen

Ook stemde tijdens het congres CDA-leden over een resolutie, die stelt dat het CDA vóór het terughalen van Nederlandse IS-vrouwen en kinderen moet zijn. Een meerderheid van 54 procent van de partijleden stemden voor de resolutie. Dit terwijl de partijtop adviseerde tegen te stemmen. Ook moet het CDA er nu bij de regering op aandringen dat in samenwerking met buurlanden de vrouwen en kinderen voor de winter worden gerepatrieerd.

Voormalig CDA-Kamerlid Chris van Dam kon op overweldigend applaus rekenen toen hij zei dat de kinderen geen blaam treffen. “Ik mag hopen dat alle fouten die ik maak mijn kinderen niet verweten worden, aldus het voormalig Kamerlid. “Ja, het is eng om die vrouwen hiernaar toe te halen, maar soms moet je je angst overwinnen om het goede te doen.”

Onze politieke redactie volgt vandaag het partijcongres van het CDA in Den Bosch.Dat opende al met een flinke hand in eigen boezem.