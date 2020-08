CDA laat procedure lijsttrekkersverkiezing extern onderzoeken

Er komt een onderzoek naar de procedure bij de lijsttrekkersverkiezing van het CDA. Het partijbestuur maakte dinsdagavond bekend dat is besloten ‘een aantal vragen aan een externe en onafhankelijke partij voor te leggen’. Dat zal waarschijnlijk niets veranderen aan de uitslag, want het partijbestuur voegt eraan toe ‘recht te willen doen aan de uitslag’ en meldt ook dat ‘de notaris eerder de uitslag heeft vastgesteld’.

De digitale lijsttrekkersverkiezing begin juli ging in de laatste ronde tussen vicepremier en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge en Kamerlid Pieter Omtzigt. De Jonge won met het kleine verschil van 258 stemmen. De een kreeg 50,7 procent van de stemmen, de ander 49,3.

Aanleiding voor de stap van het partijbestuur is de opmerkelijke constatering dat een aantal leden van het CDA dacht op Omtzigt te stemmen maar na het maken van hun keuze de mededeling ‘dank voor uw stem op Hugo de Jonge’ op het computerscherm kreeg. Trouw meldde vorige week dat dit zes keer is gebeurd. Daarbij waren overigens ook CDA-leden die dachten op De Jonge te stemmen, maar de mededeling kregen dat hun keus op Omtzigt was gevallen. De notaris kreeg vertrouwelijk inzage in de stembiljetten en concludeerde dat de klagende leden wel degelijk stemden op de kandidaat die het systeem na afloop noemde. Er werd geen fout in de techniek gevonden.

Extra onderzoek

Een van de klagers was de echtgenote van Pieter Omtzigt. Zij dacht op Omtzigt te stemmen, maar kreeg de mededeling dat haar keus op De Jonge was gevallen. Vlak voor het bekendmaken van de uitslag kregen Omtzigt en De Jonge inzicht in de bevindingen van de notaris en Omtzigt ging akkoord het resultaat van de verkiezing, liet het partijbestuur eerder weten. Na de publicatie in Trouw maakte Omtzigt bekend dat hij extra onderzoek wil. Het partijbestuur voldoet daar nu aan. Welke vragen de externe partij moet beantwoorden wil het bestuur niet zeggen.

“Naar aanleiding van het stemproces hebben de afgelopen dagen goede gesprekken plaatsgevonden”, meldt het partijbestuur. Omdat er vragen bleven komen, is besloten tot extra onderzoek. Het partijbestuur verwacht de uitkomst daarvan op korte termijn bekend te maken.

Lees ook:

Onrust over CDA-verkiezing houdt aan

Mona Keijzer voert de druk op het CDA-bestuur verder op: deugde de uitslag van de lijsttrekkersstrijd wel?

‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’, terwijl je op Pieter Omtzigt stemde?

Toch nog een smetje op de digitale stemming voor de nieuwe lijsttrekker van het CDA? Zes klagers zeggen dat ze op iemand anders stemden dan werd geregistreerd. Maar de notaris vond geen fouten in het stemsysteem.