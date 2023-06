CDA’ers dringen aan op extra congres over de crisis in de partij. ‘We zien onze eigen mensen weglopen’

CDA-leden willen al in september een extra congres om over de neergang van de volkspartij te praten. Ook de positie van partijleider Wopke Hoekstra moet daar ter sprake komen.

De provincievoorzitters komen dit weekend met de Haagse partijtop en de fractie bijeen om traditioneel gezellig het politieke jaar af te sluiten. Maar het wordt niet alleen gezellig. Ditmaal hebben ze ook een stevige boodschap uit de achterban meegekregen: er moet uiterlijk in september een partijcongres komen, en het CDA-profiel in Den Haag móet nu veranderen. De partij is stuurloos na drie verloren verkiezingen op rij. De vrees groeit intern dat het CDA implodeert of ineenstort, als er niet snel iets gebeurt.

Al is het CDA inmiddels weer licht gestegen in de peilingen, van zes naar acht zetels, nog steeds is dat in het 43-jarige bestaan van de volkspartij een dieptepunt. Veel leden zijn overgestapt naar BBB of VVD, maar er wordt vooral gevreesd voor Kamerlid Pieter Omtzigt. Als die alsnog een eigen partij begint, dan zullen CDA’ers massaal overstappen. Vooral omdat Omtzigt volgens kritische leden wel laat zien naar mensen te luisteren.

Dat het doemscenario niet meer denkbeeldig is, blijkt uit de emotionele en tumultueuze ledenvergadering die de afdeling Limburg zaterdag hield. Afgesproken werd daar te onderzoeken hoe ‘de Limburgse christendemocratische waarden met nieuw elan gepositioneerd kunnen worden’. Een mogelijke uitkomst van dit onderzoek kan zelfs zijn dat alle Limburgse afdelingen uit het CDA stappen en een eigen partij oprichten.

Limburg wil de landelijke partijtop nog voor de zomer ‘op het matje’ roepen. Want behalve de landelijk partijsecretaris, Mark Buck, weigerden alle CDA-bewindslieden en de partijvoorzitter naar de Limburgse ledenvergadering af te reizen om tekst en uitleg te geven. Terwijl Buck daar volmondig erkende dat Den Haag er een ‘enorme puinhoop’ van heeft gemaakt.

Zuid-Hollandse CDA’ers missen visie

De emoties bij de ledenvergaderingen in Zeeland en Zuid-Holland afgelopen woensdag vielen daarbij vergeleken mee. Maar veel leden zijn inmiddels murw geslagen door alle partijdrama’s, zeggen de voorzitters. De Zeelandse voorzitter Ad Koppejan moet van zijn leden op het bestuursweekend ‘stevig aandringen op veranderingen die het profiel van het CDA in de landelijke politiek versterken’. En vanuit Zuid-Holland moet provinciaal voorzitter Peter Heijkoop duidelijk maken dat leden ‘nog steeds een heldere visie van het CDA op grote dossiers als migratie, stikstof, en landbouw missen’.

Behalve Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Limburg willen ook Overijssel en Drenthe snel een CDA-congres. Het partijbestuur voelt daar weinig voor, omdat september praktisch niet haalbaar zou zijn. Maar als drie provinciale afdelingen officieel zo’n oproep doen, dan moet die er volgens de statuten toch komen.

De oproep van leden uit Zuid-Holland en Zeeland telt echter formeel niet mee. Zij kregen al van het partijbestuur te horen dat hun resoluties niet rechtsgeldig zijn omdat ze een digitale ledenvergadering hebben gehouden.

De Noord-Hollandse leden deden hun oproep al begin juni. De oud-gedeputeerde in die provincie, Jaap Bond, kreeg daar unaniem steun voor zijn resolutie met veertien wensen aan de partijtop. Provincievoorzitter Daan Versteeg beloofde de boodschap aan de partijtop over te brengen. Maar nu blijkt ook deze resolutie niet mee te tellen, omdat die niet officieel in stemming is gebracht.

Bond zegt echter gewoon te verwachten dat het CDA als vereniging de boodschap van haar leden wel ‘serieus’ neemt. Bond: “Want ik maak me echt grote zorgen. Ik zie mensen weglopen die al levenslang bij het CDA zitten. We raken onze eigen mensen kwijt.”

Mocht het congres er komen, dan liggen er al vervelende resoluties klaar, die in stemming zullen worden gebracht. Eén resolutie roept het CDA op direct uit het kabinet te stappen. Een ander stelt dat de partijleider van het CDA in de Tweede Kamer moet zitten, iets wat Wopke Hoekstra zeker niet van plan is.

‘Onbegrijpelijk dat Hoekstra zich niet aan eigen uitspraken houdt’

Tegelijkertijd neemt de druk op de partijtop toe om zichtbaar te maken waar de partij eigenlijk politiek staat. Critici vinden dat partijleider Hoekstra een zwalkende koers vaart op stikstof en landbouw. Dat is hen een doorn in het oog. Vorig jaar dreigde hij nog stoer uit het kabinet te stappen vanwege de nieuwe stikstofdeadline van 2030, vervolgens kondigde hij dit voorjaar aan het regeerakkoord nog voor de zomer te willen openbreken. Maar na het mislukken van het landbouwakkoord zei Hoekstra alleen dat het kabinet na de zomer met een landbouwplan komt.

CDA’ers zijn stomverbaasd dat de partijleider zijn belofte niet nakomt. Jaap Bond van Noord-Holland noemt Hoekstra’s opstelling onbegrijpelijk: “Op dit, voor het CDA zo cruciale, punt moet je je aan de eigen uitspraken houden. Ook dat hoort bij politiek bedrijven. Het CDA moet nu gewoon doorpakken.”

