CDA’er Hugo de Jonge wil voorspelbare migratie

CDA’er Hugo de Jonge, vicepremier en minister van volksgezondheid, wil een grens stellen aan immigratie. Hij vindt een ‘doelstelling’ noodzakelijk om de komst van arbeidsmigranten en vluchtelingen naar Nederland ‘voorspelbaar’ te maken, zegt hij in NRC. “Dat migratie ons overkomt, maakt mensen onzeker.” Eerder pleitte CDA-minister van financiën Wopke Hoekstra in de HJ Schoo-lezing voor strengere immigratie-regels. Hij wil ‘definiëren welke mate van immigratie en integratie we succesvol kunnen dragen’.

De Jonge en Hoekstra worden vaak genoemd als gegadigden voor het leiderschap van het CDA. Sybrand Buma, was tot mei vorig jaar CDA-leider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij verliet de landelijke politiek om burgemeester te worden in Leeuwarden. De Jonge en Hoekstra zeggen beiden dat zij nog geen beslissing hebben genomen om zich kandidaat te stellen; zij denken erover na.

‘De huidige aantallen zijn te hoog’

Het stellen van een bovengrens voor immigratie, zoals De Jonge bepleit, staat haaks op de huidige praktijk. Die gaat uit van criteria op basis waarvan vluchtelingen in Nederland asiel kunnen aanvragen. Verder geldt in de Europese Unie voor arbeidsmigranten vrij verkeer van personen.

De Jonge noemt geen concrete bovengrens. “Daar ga ik niet op vooruitlopen, maar ik denk dat de huidige aantallen echt te hoog zijn.” De immigratie is nu meer dan tachtigduizend personen per jaar en dat zijn er te veel, stelt hij. Hij wil een discussie over een doelstelling voor immigratie en verwijst naar Canada waar ze uitgaan van ‘voorziene aantallen’. “Wij zijn een solidair landje. Als we willen dat dit zo blijft, moeten we het aantal begrenzen. We zijn internationaal verplicht om mensen op te vangen. Juist, daarom zeg ik dit.”

Hoekstra zei in zijn lezing in september dat vluchtelingen vaker ‘ook echt tijdelijk’ in Nederland moeten blijven. Daarnaast moet ‘de lat voor wie hier mag blijven aanzienlijk omhoog’.

Volgens Hugo de Jonge moet er meer gesproken worden over de gevolgen van immigratie. “Het gaat niet alleen over vluchtelingen, maar zeker ook over arbeidsmigratie in Europa.” Hij denkt dat er in Europa nieuwe afspraken moeten komen. “Helpen we Bulgarije als een derde van zijn bevolking vertrekt? Helpen we Rotterdam-Zuid als daar een flink deel van de Bulgaren neerstrijkt?” Helemaal geen arbeidsmigratie is ook weer onwenselijk, meent De Jonge. Arbeidskrachten van buiten Nederland zijn nodig in de gezondheidszorg en andere delen van de economie.

Kritiek op arbeidsmigratie leeft breder in de Tweede Kamer. SP en ChristenUnie namen vorig jaar het initiatief tot een Actieplan om arbeidsmigratie in Europa te beperken. Zij willen nieuwe afspraken in Europa over vrij verkeer van personen en zij bepleiten herinvoering van werkvergunningen.

