CDA en VVD willen rechtszaken tegen overheid moeilijker maken, tot afgrijzen van D66

Dankzij steun van VVD en CDA is er een rechtse meerderheid die de mogelijkheid wil laten onderzoeken. De SGP diende onlangs in het klimaatdebat een motie in die het kabinet vraagt te bekijken of er bepaalde eisen gesteld kunnen worden aan de ‘representativiteit’ van organisaties die naar de rechter stappen.

Zo hebben actiegroepen als Urgenda en Mobilisation for the Environment van Johan Vollenbroek via de rechter af kunnen dwingen dat de overheid veel meer moet doen op het gebied van het terugdringen van de CO 2 -uitstoot en de uitstoot van stikstof.

Streng toetsen

Volgens het Kamerlid Chris Stoffer (SGP) representeren die organisaties niet het ‘algemeen belang’, maar een veel kleiner specifiek belang. De rechter moet daarom strenger toetsen of zulke clubs wel ‘ontvankelijk’ zijn voor een rechtszaak tegen de staat. “Klimaatbeleid is een zaak van de politiek, en niet van de rechter”, stelt Stoffer, die blij is met de steun in de Kamer. “We moeten voorkomen dat allerlei actiegroepen met juridische middelen politiek beleid blokkeren.”

Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) is verontwaardigd dat de coalitiepartijen VVD en CDA het hiermee eens zijn. “Het is zorgwekkend om de rechtsgang die open moet staan voor alle personen en organisaties in Nederland nu misschien wordt ingeperkt. Dat noem ik juridisch spookrijden”.

De vrees van het Kamerlid is dat zonder de druk van milieuorganisaties die naar de rechter kunnen stappen, het landelijk stikstofbeleid in provincies kan worden tegengewerkt. Bij het klimaat- en stikstofbeleid moet de overheid aan de eigen wetten worden gehouden, desnoods via de rechter, meent Sneller. Binnen de coalitie zal D66 zich niet gewonnen geven en proberen de uitvoering van de motie tegen te houden. Het zijn twee D66-ministers, Rob Jetten (klimaat) en Franc Weerwind (rechtsbescherming) die moeten besluiten of ze de motie gaan uitvoeren.

