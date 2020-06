CDA en SP willen sociale werkplaats nieuw leven inblazen

“In een eerlijke economie staat niemand langs de kant”, zegt het CDA-Kamerlid René Peters. Samen met de SP wil zijn partij de sociale werkplaats nieuw leven inblazen. Deze bedrijven waar arbeidsgehandicapten aan de slag konden werden in 2015 min of meer gesloten. Steeds meer partijen in de Tweede Kamer menen dat dit een vergissing was. Een paar jaar geleden had de PvdA spijt en nu meent ook het CDA dat de sociale werkplaats weer overal in Nederland een belangrijke functie moet krijgen, maar dan in een moderner jasje.

Het CDA en de SP schrijven deze zomer een initiatiefnota waarin zij hun plan voor een sociale werkvoorziening (sw) nieuwe stijl gaan uitwerken. Zij noemen het ook wel een ‘sociaal ontwikkelbedrijf’ voor arbeidsgehandicapten maar ook voor andere mensen die moeite hebben om bij een gewoon bedrijf aan de slag te komen. CDA en SP lanceren het voorstel donderdag in de Tweede Kamer. De initiatiefwet volgt dan deze herfst.

Positie arbeidsgehandicapten verslechterd

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 moeten gemeenten proberen om arbeidsgehandicapten bij gewone bedrijven aan een baan te helpen. Dat lukt slechts ten dele. Het Sociaal en Cultureel Planbureau voerde een paar jaar geleden een evaluatie uit en concludeerde dat de positie van arbeidsgehandicapten is verslechterd.

“Werk aan de winkel”, stellen CDA en SP. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: “Mensen met een arbeidsbeperking hebben net zoveel recht op werk als ieder ander. Daarom is het van belang dat er een landelijk dekkend netwerk van sociale ontwikkelbedrijven komt waar mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen. Het is een kwestie van beschaving om dit te regelen”.

‘Goed kijken naar de mogelijkheden van mensen’

CDA-Kamerlid René Peters voegt eraan toe: “In ons voorstel gaan we goed kijken naar de mogelijkheden van de mensen die werkzaam zijn in een sw-bedrijf. Voor de één is dat ontwikkeling richting een zelfstandige baan, de ander zit beter op zijn plek in een beschermde omgeving”.

De voormalige sociale werkplaatsen bestaan hier en daar nog. Ze bieden werk aan mensen die er voor 2015 al aan de slag waren en spelen ook een rol bij de detachering van arbeidsbeperkte werknemers bij gewone bedrijven. Wat CDA en SP betreft komen er weer sociale ontwikkelbedrijven in alle gemeenten of regio’s en zetten die de deuren open voor arbeidsgehandicapten en andere werkzoekenden die nu nog thuis op de bank zitten. CDA’er Peters: “Het moet een veilige haven zijn. Wie bij een gewoon bedrijf niet terecht kan, kan er aan de slag of kan er terugkeren.”

Lees ook:

Sociale werkplaatsen sloten de deuren, maar vervangend ‘beschut werk’ is er nog te weinig

Gemeenten slagen er niet in mensen die alleen eenvoudig werk aankunnen, met intensieve begeleiding, een beschutte werkplek te geven.