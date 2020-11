CDA en SP maken plan voor sociale ontwikkelbedrijven: ‘Iedereen heeft recht op werk’

“Iedereen heeft recht op werk”, zegt CDA-Kamerlid René Peters. “Een grote groep valt nu tussen de wal en het schip”, voegt Jasper van Dijk, lid van de Tweede Kamer voor de SP, daaraan toe. De regeringspartij en de oppositiefractie slaan de handen ineen. Zij komen dinsdag met hun plan voor een landelijk dekkend netwerk van sociale ontwikkelbedrijven, een moderne vorm van de oude sociale werkplaats.

CDA en SP willen dat hun plan na de verkiezingen in het voorjaar aan de orde komt bij de formatie van een nieuw kabinet. “Als dat niet gebeurt, gaan wij een initiatiefwet indienen”, zegt Van Dijk.

Ontwikkelbedrijven

Het ideaal van Van Dijk en Peters is dat alle arbeidsgehandicapten maar ook andere werklozen via de nieuwe ontwikkelbedrijven een opleiding volgen of een baan krijgen. Van Dijk: “Voor de een past het werk bij het ontwikkelbedrijf het beste. Dat kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar het kan ook een meer technisch niveau hebben, bijvoorbeeld brommers in elkaar zetten. Voor een ander past werk, met begeleiding, bij een gewoon bedrijf of bij de overheid beter. En wie dat na verloop van tijd niet meer redt, kan altijd terugvallen op werk bij het ontwikkelbedrijf.”

Volgens Van Dijk en Peters loopt het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten via de Participatiewet vast. Die wet werd in 2015 ingevoerd en had mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen aan een baan moeten helpen bij gewone bedrijven of aan een beschutte arbeidsplaats bij de gemeenten. Maar het aantal banen blijft ver achter bij de verwachtingen, terwijl de sociale werkplaatsen geen nieuwe mensen meer mogen aannemen.

Kans op werk is niet toegenomen

Het Sociaal Cultureel Planbureau concludeerde vorig jaar al dat de kans op werk niet is toegenomen door de Participatiewet. Volgens het ministerie van sociale zaken zijn er 53.000 nieuwe banen, maar andere berekeningen komen uit op 12.000. Het CDA heeft de Participatiewet altijd gesteund, maar pleit nu in het verkiezingsprogramma voor de terugkeer van de sociale werkplaats. De PvdA, als regeringspartij in 2015 verantwoordelijk voor het stoppen met het aannemen van nieuwe mensen in de sociale werkplaats, heeft inmiddels ook spijt van die beslissing. D66 houdt een slag om de arm. “Ik ben positief over ontwikkelbedrijven, maar wil eerst het plan van CDA en SP zien”, zegt Kamerlid Marijke van Beukering.

Volgens een ruwe schatting van Van Dijk en Peters zijn er ongeveer 400.000 bijstandsgerechtigden en 100.000 arbeidsgehandicapten die graag aan de slag willen. Zij zouden minimaal het minimumloon moeten verdienen, en als zij zich ontwikkelen zouden zij, met subsidie, bij een gewoon bedrijf het daar geldende cao-loon kunnen verdienen. Het Centraal Planbureau gaat het plan doorrekenen. Peters: “Kijk niet alleen naar de kosten. Werk is belangrijk voor mensen. Als mensen iets nuttigs doen, lossen wij veel maatschappelijke ellende op, zoals eenzaamheid en gezondheidsklachten.”

