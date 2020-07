CDA doet lijsttrekkersverkiezing over vanwege onveilig stemsysteem

Dat maakte de partij bekend, nadat de NOS achter het veiligheidslek was gekomen. De partij zegt geen aanwijzingen te hebben dat de stemmen gemanipuleerd zijn, maar wil het zekere voor het onzekere nemen.

Het CDA zou eigenlijk donderdag de uitslag bekendmaken van de strijd tussen vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Pieter Omtzigt. In plaats daarvan, begint donderdag een nieuwe stemmingsprocedure. Die loopt tot zaterdag 9.00 uur. Om 17.00 uur op zaterdag wordt de uitslag bekendgemaakt. De reeds uitgebrachte stemmen zijn nietig verklaard.

Wij hebben een belangrijke mededeling. Er moet helaas opnieuw gestemd worden voor de nummer 1 van het CDA. Onze excuses hiervoor, ook naar de kandidaten en hun campagneteams.



Morgenochtend om 9:00 kunt u opnieuw stemmen tot zaterdag 9:00 met extra veiligheidsmaatregelen. pic.twitter.com/XkwPNZP62T — CDA (@cdavandaag) 8 juli 2020

Externe experts

De nieuwe stemronde zal door externe experts worden gecontroleerd. Leden moeten nu bij hun stem ook de cijfers van hun postcode invoeren, ter controle. Een notaris controleert achteraf de combinatie van stemcode en postcode. Hiermee blijven de gegevens geheim.

“Wij betreuren dit zeer. Zeker in de richting van de drie kandidaten, maar ook voor de campagneteams en alle leden die hun stem hebben uitgebracht. Maar een betrouwbare stemprocedure is voor ons het allerbelangrijkste. We bedanken de hacker dat hij dit onder onze aandacht heeft gebracht”, laat de partij weten.

