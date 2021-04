CDA-afdelingen sturen brandbrief naar partij: steun Omtzigt en stap niet in Rutte IV

De brief, die naar buiten kwam via The Post Online, is onder meer getekend door afdelingen uit Limburg, Brabant, De Achterhoek, Gelderland en Friesland. Ook de jongerenafdeling CDJA heeft de brief ondertekend.

In de verklaring valt te lezen dat volgens de afdelingen een deelname van het CDA aan een kabinet Rutte IV ‘geen optie is’: ‘Mark Rutte is de verpersoonlijking van deze neergang van democratische waarden. De geloofwaardigheid van de overheid is onder zijn leiding aangetast. De waarheid is voor hem geen uitgangspunt gebleken, maar een optie. De tijdgeest van nu vraagt om een open en transparante bestuursstijl. Deelname van het CDA aan een kabinet Rutte IV is voor ons derhalve ongeloofwaardig en geen optie.’

CDA in oppositie

Naast de ‘expliciete steun voor Pieter’ schrijven de afdelingen dat het CDA het land ook ‘waarachtig kan dienen’ vanuit de oppositie. ‘Regeren is voor het CDA haast een tweede natuur geworden, maar het mag niet ten koste gaan van ons eigen verhaal. Het land verkeert momenteel in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Er is een gedegen bestuur nodig dat gaat werken aan herstel. Verantwoordelijkheid dragen, past bij het CDA, maar het land waarachtig dienen kan ook vanuit de oppositie, vanuit de kaderstellende en controlerende rol die de Tweede Kamer weer veel steviger moet oppakken.’

