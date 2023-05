Caroline van der Plas (BBB) hoort tijdens het stikstofdebat opeens ‘hartstikke goed nieuws’

Het kabinet mag blijven hopen op steun voor stikstofmiljarden. Nadat oppositiepartijen voor de meivakantie nog dreigden tegen het begrotingsfonds te stemmen, klonk woensdag tijdens een Kamerdebat opeens voorzichtig optimisme. BBB-leider Caroline van der Plas hoorde zelfs ‘hartstikke goed nieuws’ in de uitleg van minister Christianne van der Wal (natuur).

Daarmee lijkt een politiek doemscenario voor de financiële fundering van het stikstofbeleid voorlopig geweken. In het begrotingsfonds komt een slordige 24 miljard euro waarmee de overheid komende pakweg tien jaar maatregelen kan betalen om stikstof terug te dringen, landbouw te verduurzamen en natuur te beschermen. Zonder die miljarden blijft van de vergaande stikstofplannen van Rutte IV weinig over.

Linkse of rechtse steun

Maar eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer groen licht geven. Lange tijd leek dat een formaliteit, totdat oppositiepartijen vorige maand plots met ingrijpende eisen kwamen. Onder meer GroenLinks en PvdA willen de garantie dat het geld naast het terugdringen van stikstof ook voor andere klimaatdoelen wordt gebruikt.

Daarnaast eisen de linkse partijen dat de gewraakte stikstofdeadline, waarover de coalitie ook intern hevig verdeeld is, definitief naar 2030 gaat. Aan de andere kant vreest de BoerBurgerBeweging juist dat boeren die hun bedrijf willen voortzetten, veel te weinig geld uit de pot krijgen.

Met uiteenlopende voorstellen hoopten oppositiepartijen het kabinet te dwingen een keuze te maken: linkse of rechtse steun voor het stikstofbeleid? Die vraag is belangrijk omdat coalitiepartijen in de senaat geen meerderheid hebben.

Niet kabinet, maar provincies

Maar minister Van der Wal laat inhoudelijke afwegingen liever aan provinciale besturen. Provincies moeten volgens haar ‘samen met boeren’ gebiedsplannen opstellen die voldoen aan de doelen van het kabinet en binnen het budget passen. Maar hoe die plannen er precies uitzien? Daarmee moet ‘Den Haag’ zich niet bemoeien, vindt ze.

Met die opstelling hoopt de bewindsvrouw twee vliegen in één klap te slaan. Aan de ene kant blijven de bestaande doelen gewoon van kracht, inclusief de links-progressieve voorwaarde dat natuur, water, bodem en klimaat allemaal aandacht verdienen. En de 2030-deadline wankelt wellicht, maar is formeel nog steeds kabinetsbeleid.

Bovenal probeert Van der Wal echter de rechtse oppositie te enthousiasmeren door de concrete uitwerking aan provincies over te laten. Mogen die dan ook inzetten op innovatie, als ze gedwongen uitkoop van boeren niet zien zitten, wilde BBB-fractievoorzitter Van der Plas weten? Ja, knikte de minister. “Als de doelen daarmee gehaald worden, vind ik dat prima.”

Omslag

Een koerswijziging? Welnee, zegt minister Van der Wal. “Dit is altijd het plan geweest.” Maar volgens BBB’er Van der Plas is het kabinet wel degelijk ‘een interessant pad’ ingeslagen. “Het gedwongen uitkopen van boeren hoeft misschien helemaal niet plaats te vinden. Dan horen we vandaag gewoon hartstikke goed nieuws.”

Steun van BBB is genoeg voor een Eerste Kamermeerderheid, ook in de nieuwe samenstelling. Maar zover is het nog niet. Ondanks het voorzichtige enthousiasme houden oppositiepartijen grote bezwaren, vooral over de exacte besteding van het monsterbedrag en de democratische controle daarop. Voor GroenLinks en PvdA lijkt steun voor het stikstoffonds momenteel een brug te ver. Bovendien ligt het stikstofdossier zo gevoelig dat elke onhandige uitspraak of provocatie een nieuwe politieke werkelijkheid kan creëren. Niet in de laatste plaats door verdeeldheid binnen de coalitie zélf.

