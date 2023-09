Caroline van der Plas: ‘Als we niet oppassen, raken mensen verder in zichzelf gekeerd’

Volgens Caroline van der Plas, partijleider van BBB, is Nederland in een ‘samen-levingscrisis’ beland. De overheid heeft ‘groepen die kwetsbaar zijn en mensen die achterblijven’ te vaak in de steek gelaten, stelde de politica tijdens de jaarlijkse HJ Schoo-lezing van weekblad EW, die traditioneel de start van een nieuw politiek jaar inluidt. “Nederland zit in een diepe vertrouwenscrisis tussen burger en overheid.”

Daarom is een ‘tweede naoorlogse wederopbouw’ noodzakelijk, aldus Van der Plas. De BBB’er pleit voor een ‘noaberstaat’ – naar het Twentse woord voor nabuurschap – waarin de overheid niet alleen maar op welvaart focust, maar ook op welzíjn. “De overheid moet stoppen met een groot bedrijf te zijn waar alles draait om geld en efficiency”, zei ze in het Amsterdamse debatcentrum De Rode Hoed.

‘Dan maar een softie’

Van der Plas viel in haar toespraak terug op bekende christendemocratische termen als ‘gemeenschapszin’ en ‘sociale samenhang’. Het voormalig CDA-lid die in 2019 de BoerBurgerBeweging oprichtte, zei ‘een beweging in de geest van de Katholieke Volkspartij’ te willen zijn, een van de voorlopers van het CDA. “Als we niet oppassen, raken mensen verder in zichzelf gekeerd, gaan mensen verder vereenzamen en komt onze gemeenschapszin onder druk te staan.”

Niet alleen mensen, ook bepaalde regio’s worden volgens Van der Plas stelselmatig vergeten. “Er is institutioneel urbanisme in onze overheid en haar beleid geslopen”, zei de politica. Ze wil daarom meer geld, meer voorzieningen en meer waardering voor plattelandsregio’s.

Van der Plas deed maandagavond meerdere voorstellen om de macht van de centrale overheid in te perken. Zo wil ze bindende referenda op zowel nationaal als lokaal niveau.

Morele verantwoordelijkheid

In het bijzonder stond Van der Plas stil bij de Nederlandse voedselproductie. De winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen zette zich af tegen politici die daar vraagtekens bij zetten. Ja, veel van het voedsel dat hier wordt geproduceerd gaat naar het buitenland, maar dat is volgens haar geen probleem.

“Export is geen vies woord, maar een noodzaak. Nederland heeft als vruchtbare delta een morele verantwoordelijkheid om voedsel te produceren en mensen te voeden”, stelde ze. “Partijen die als doel hebben onze voedselproductie te verminderen, zetten de vrijheid en veiligheid van Nederland op het spel.”

