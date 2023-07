Carola Schouten (ChristenUnie) zegt landspolitiek ‘na twaalf intense jaren’ vaarwel

‘Na twaalf intense jaren zal ik de politiek verlaten’, schrijft Carola Schouten (45) in een brief aan ChristenUnie-leden. ‘Ik zal me niet meer kandideren voor de kieslijst en straks vertrekken uit Den Haag. In dankbaarheid voor de tijd achter me en benieuwd naar wat er komen gaat.’

Schouten is één van de meest ervaren politici – binnen de ChristenUnie én daarbuiten. Ze vertrekt niet direct, voorlopig blijft ze actief als demissionair vicepremier en minister voor armoedebeleid. Zodra het volgende kabinet aantreedt, na de verkiezingen in november, zegt de CU-politica de landspolitiek vaarwel.

Top van kabinet vertrekt

Daarmee verliest de ChristenUnie opnieuw een politiek veteraan, nadat in januari oud-partijleider Gert-Jan Segers al afscheid nam van Den Haag. Maar volgens Schouten hoeft haar achterban zich geen zorgen te maken. ‘Er staat een nieuwe generatie klaar waarvan ik weet dat de ChristenUnie daar in goede en vertrouwde handen is’, schrijft ze. ‘Nu geef ik het stokje door.’

Schoutens afscheid komt in een rijtje met prominenten die afgelopen dagen eveneens hun vertrek aankondigden. Onder meer premier Mark Rutte (VVD) en vicepremiers Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) keren niet meer terug. Daarmee verlaat de hele top van Rutte IV na deze kabinetsperiode de landspolitiek.

Talent van het jaar

Schouten heeft niet alleen veel ervaring in en rond de Haagse politiek, maar kent ook als geen ander de ChristenUnie van binnenuit. Ze begon in 2000, nog tijdens haar studie, op het ministerie van sociale zaken. Na zes jaar ging ze aan de slag als medewerker voor de CU-fractie in de Tweede Kamer. Voor die partij werd Schouten in 2011 geïnstalleerd als Kamerlid.

De politica maakte snel indruk en werd na een half jaar al door de parlementaire pers tot ‘politiek talent van het jaar’ gekroond. ‘Ze manifesteert zich moeiteloos als nieuwkomer in de Kamer’, luidde het oordeel van de jury.

Emotie tijdens debatten

In het derde kabinet-Rutte werd Schouten minister van landbouw. Een logische keuze voor een boerendochter? Misschien, maar juist door die persoonlijke band met de sector kreeg de politica het soms extra moeilijk. Tijdens haar ministerschap kwamen de eerste boerenprotesten op, nadat de rechter een streep had gezet door het stikstofbeleid. In Kamerdebatten liet Schouten merken dat de problemen voor agrariërs haar persoonlijk raakten, een enkele keer kon ze haar emoties niet bedwingen.

Sinds 2022 is Schouten (demissionair) minister voor armoedebeleid en participatie in Ruttes vierde kabinet. Eind mei loodste ze de pensioenwet door de Eerste Kamer, een historische en veelbesproken wijziging van het pensioenstelsel.

Top van kabinet verlaat Den Haag

Naast haar inhoudelijke dossiers was Schouten tweemaal vicepremier. In die hoedanigheid ‘bewaakte’ ze namens de ChristenUnie het partijbelang binnen het kabinet. Ook tijdens de formaties van de afgelopen twee kabinetten speelde ze een belangrijke rol, als ‘secondant’ naast CU-partijleider Segers. Mensen die veel met haar samenwerkten, roemen haar politieke gevoel.

Afgelopen weken nam Schouten deel aan de onderhandelingen over het asielbeleid, waarover binnen de coalitie grote verdeeldheid bestaat. Vorige week klapten die gesprekken, en daarmee ook het kabinet-Rutte IV. Dat was haar zwaar gevallen, zei ze na afloop.

