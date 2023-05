Burgers moeten niets hebben van verbod op politieke partij

Van de bijna duizend burgers die via een zogeheten ‘internetconsultatie’ hun mening hebben gegeven over het voorstel van minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) om politieke partijen te kunnen verbieden, is vrijwel iedereen tegen een wettelijke regeling.

Het overheersende sentiment wordt aardig samengevat door iemand uit Noordwijk die schrijft: ‘Partijen verbieden is het einde van de democratie (voor zover we die nog hebben)’. Eind vorig jaar kwam het kabinet met het ontwerp van de Wet op de politieke partijen. Een onderdeel daarvan is een voorstel om partijen die de ‘grondbeginselen van de democratische rechtsstaat’ ondermijnen te kunnen verbieden.

Het was een voorstel van de commissie parlementair stelsel onder leiding van Johan Remkes dat het kabinet – in grote lijnen – heeft overgenomen. Na publicatie kregen burgers de kans hun visie op de regeling te geven om, zoals minister Bruins Slot het zegt, ‘gebruik te maken van de kennis uit de samenleving’ om het voorstel ‘aan te passen’.

Dom

Dat zal nog een hele toer worden. Vrijwel elke reactie is negatief. De meesten vrezen dat met het verbieden van een democratische partij de democratie zelf om zeep wordt geholpen. Het is in strijd met de vrijheid van meningsuiting, schrijft een respondent uit Almkerk. Een ander vult aan: ‘Daarbij is het dom. Men leert het meest van hen, die het niet met je eens zijn’.

Velen die reageerden via internet vinden dat de democratie tegen een stootje moet kunnen en dat partijen die het te bont maken in het debat aangepakt moeten worden. Iemand uit Groningen meent dat juist deze wet die partijen wil verbieden ‘op zichzelf de democratie ondermijnt’.

Ver onder de maat

Onder de ‘gewone’ burgers die hun mening geven zitten ook hoogleraren, zoals H. Ph. Hennekens, emeritus hoogleraar staatsrecht en oud-lid van de Raad van State. Volgens hem is de wet kwalitatief ver onder de maat. “Het verschijnsel politieke partij komt in ons staatsrecht helemaal niet voor”, legt hij uit. De Kieswet kent kieslijsten maar geen politieke partij. “Een verbod of ontbinding van een niet helder afgebakend fenomeen heeft schimmige trekken”, concludeert hij. Ook het begrip rechtsstaat komt niet in de Grondwet voor, wat tot onduidelijkheid leidt: hoe kan een partij die dan ondermijnen?

Een andere professor die reageerde is Harry de Swart. Hij doceert logica en zegt dat het wetsvoorstel voor een partijverbod een contradictio in terminis is: ‘Om de democratie te redden, helpen we dezelfde democratie om zeep!’

Kiezers die de moeite hebben genomen te reageren hebben geen illusie dat er iets met hun opmerkingen wordt gedaan. ‘Ik kan me overigens niet voorstellen dat deze consultatie bekeken wordt’, schrijft een respondent uit Gilze. Terwijl dat wel de bedoeling is van de minister, zegt ze, gevraagd naar een reactie: “Op basis van alle binnengekomen reacties kijkt BZK (het ministerie, red.) of en op welke punten het wetsvoorstel moet worden aangepast”.

Politiek kernwapen

Naast deze internetconsultatie komt er ook nog een rondetafelbijeenkomst met wetenschappers. Ook Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt, wil een expertmeeting organiseren. Hij heeft zelf al een aanpassing voor ogen die hij bij de behandeling in de Tweede Kamer zal inbrengen. Wat Volt betreft is een plotsklaps partijverbod een te grof middel om een politieke partij tot de orde te roepen, vergelijkbaar met een ‘politiek kernwapen’. Vanwege zijn alles-of-niets-aard zal dit nooit ingezet worden, zegt Dassen.

De procureur-generaal, die een partij moet voordragen voor een verbod, moet wel met een ‘zeer hoge graad van bewijslast’ komen om de Hoge Raad te bewegen dit verbod in te stellen. “Daardoor kunnen kwaadwillende partijen doorgaan met hun ondermijnende werk door nét het randje op te zoeken, net zoals nu aan de lopende band gebeurt. Zo is de wet bij voorbaat nutteloos”, aldus Dassen.

Escalatieladder

Volt stelt daarom voor een ‘escalatieladder’ in te stellen, zoals voorgesteld door de commissie-Remkes, maar niet overgenomen door het kabinet. De eerste trede van die ladder is het aanpakken van volksvertegenwoordigers die haatzaaien, opruien of aanzetten tot geweld. Via het strafrecht kan dat worden aangepakt, zoals nu al gebeurt bij misdragingen door Kamerleden van Forum voor Democratie.

De tweede trede bestaat uit bestuurlijke maatregelen, zoals het tijdelijk stopzetten van subsidies of het onttrekken van partijen aan bepaalde faciliteiten of het verbod op deelname aan verkiezingen. De laatste trede is die van een verbod, maar pas als ultiem middel.

Na eventuele aanpassingen zal het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gaan, waarna het wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

