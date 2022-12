Bulgarije dreigt met vergelding na Nederlands veto

Bulgarije dreigt met diplomatieke vergeldingsmaatregelen tegen Nederland vanwege het Haagse veto tegen Schengen-toetreding van dat land. De verontwaardiging daarover van Sofia is de afgelopen dagen verder opgelopen door een opmerking van premier Rutte. Die suggereerde vrijdag dat Bulgaarse grenswachten makkelijk zijn om te kopen ‘met een 50-eurobiljet’.

Volgens website Euractiv zint Bulgarije op een tegenzet, bijvoorbeeld een ‘nee’ tegen de voordracht van de Nederlander Hans Leijtens als directeur van het EU-grenswachtagentschap Frontex.

Donderdag nemen de verantwoordelijke EU-ministers (onder wie staatssecretaris Eric van der Burg voor asiel en migratie) in Brussel een beslissing over de toetreding van Bulgarije, Kroatië en Roemenië tot de Schengen-zone. Binnen die landengroep (van momenteel 26 landen) zijn geen grens- en paspoortcontroles.

Nederland is akkoord met Kroatië en Roemenië, maar vindt dat Bulgarije nog niet aan alle voorwaarden voldoet. Daarmee legt Den Haag het positieve advies van de Europese Commissie naast zich neer. Oostenrijk ligt ook nog dwars, bij zowel Bulgarije als Roemenië. Omdat voor dergelijke beslissingen unanimiteit is vereist, zal donderdag waarschijnlijk alleen Kroatië de finishlijn passeren.

Bij aankomst in de Albanese hoofdstad Tirana, waar een EU-Balkan-top plaatsvond, zei premier Rutte dinsdag dat het Nederlandse standpunt tegenover Bulgarije niet neerkomt op een ‘nee’, maar op een ‘nog niet’.

Het kabinet-Rutte IV vindt dat Sofia meer werk moet maken van de strijd tegen corruptie en ongewenste migratie. “Ik ben optimistisch dat we hopelijk volgend jaar een stap voorwaarts kunnen zetten”, aldus Rutte.

Druk van de achterban

De VVD-premier staat in eigen land onder druk om iets te doen aan de aantallen migranten die naar Nederland komen, niet alleen van buiten de EU, maar ook arbeidskrachten van binnen de EU. Voor Rutte kan uitbreiding van de vrij-reizen-zone in Europa op geen slechter moment komen. Ook in Oostenrijk lijkt het binnenlandse politieke klimaat geen boodschap te hebben aan positieve rapporten van de Europese Commissie over de kandidaat-Schengen-landen.

De Bulgaren denken er het hunne van. Waarnemend premier Galab Donev verwijt Den Haag ‘met twee maten’ te meten. President Roemen Radev noemt de Nederlandse opstelling ‘cynisch’.

Het is echter vooral die ‘50-euro’-uitspraak, die Rutte vrijdag deed in zijn wekelijkse persconferentie, die de meeste emoties losmaakt. Gevraagd naar zijn concrete bezwaren tegen Bulgaarse toetreding, wierp de premier de vraag op: “Kun je niet, als er een grenshek staat, met een 50-eurobiljet alsnog langs die grens komen? Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik wil expliciet vastgesteld hebben dat het niet gebeurt.”

Eurocommissaris Margaritis Schinas, onder meer belast met migratiezaken, sprak dinsdag in Den Haag met justitieminister Dilan Yesilgöz-Zegerius. Begin deze week had de Griek het Nederlandse (en Oostenrijkse) veto al bekritiseerd. “Degenen die aan ons oordeel twijfelen, moeten beseffen dat uitbreiding van het Schengen-gebied leidt tot meer controle, niet tot minder.”

