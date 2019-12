Brussel gaat akkoord met in Nederland bedacht mensenrechtenplan. ‘Dit is echt een doorbraak’

‘Misdadiger kan moeilijker een luxeleventje leiden’

Sjoerd Sjoerdsma streed met het CDA voor de komst van de EU-mensenrechten­wet. ‘Dit is echt een doorbraak.’

Jarenlang ijverde Sjoerd Sjoerdsma (D66) in binnen- en buitenland voor de nieuwe wet. Eerst met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en daarna met Martijn van Helvert. “Hoe vaak gebeurt het dat een motie van D66 en CDA in de Kamer uiteindelijk Europese wetgeving wordt? We zeggen vaak dat het zo moeilijk is de Brusselse machinerie bij buitenlands beleid in beweging te krijgen, dat maakt het extra mooi dat het nu gelukt is. Dit is echt een doorbraak.”

Waarom is dit zo belangrijk?

“Straffeloosheid dreigt wereldwijd de norm te worden. De moordenaars van Khashoggi, de generaals die de Rohingya opjagen of wapenhandelaren in Zuid-Soedan lijken allemaal weg te komen met hun daden. Dit is een manier om die trend een halt toe te roepen. Het wordt voor misdadigers moeilijker een luxeleventje te blijven leiden. Het maakt duidelijk dat als mensen zich verschuilen op een plek waar ze niet voor de rechter komen, er toch consequenties zijn.”

De wet draagt nu niet meer de naam van Sergei Magnitski, die de inspiratie voor de wet vormt. Wat vindt u van de kritiek dat dit een knieval voor Moskou is?

“Ik snap niet zo goed waarom sommige landen zo bang waren om die naam te gebruiken. Hongarije lijkt soms meer op een Russisch Trojaans paard dan een vertegenwoordiger van de waarden waar de EU voor moet staan. Maar als ik moet kiezen voor een goede wet zonder de naam Magnitski of een slechte wet die de naam wel draagt, dan kies ik voor het eerste.”

Hoe heeft u zich hier vanuit de Kamer voor ingezet?

“Het begon met een motie in 2018 die Blok ontraadde, maar die toch is aangenomen. Daarna heeft hij zijn aarzeling opzijgezet. Blok en zijn diplomaten hebben hier hard aan gewerkt. Om druk te houden, hebben we vorig jaar met honderd parlementariërs en Europarlementariërs uit verschillende landen een oproep gedaan de mensenrechtenwet door te voeren. Daartussen zaten mensen van allerlei politieke richtingen en lidstaten. Dat toonde aan dat er een breed draagvlak binnen de EU voor is.

“Vorige maand heb ik met het CDA en de ChristenUnie gevraagd een Nederlandse Magnitski-wet in te voeren als er begin volgend jaar geen EU-wet is. Dat was een plan B dat ik met collega’s in Scandinavië had besproken om zo de Hongaren onder druk te zetten. Als zij die waren blijven blokkeren, dan zou er een mozaïek zijn gekomen van nationale sanctiewetten in de andere lidstaten.”

Wat blijft er nog te doen?

“Het plan ziet er nu goed uit, maar ik wil de komende maanden scherp blijven op de uitwerking. De namenlijst met schenders moet echt gevuld worden. Ik wil ook dat maatschappelijke organisaties en slachtoffers een stem krijgen. Er moet een manier komen waarop zij namen kunnen voordragen. Daarnaast is het belangrijk dat landen geen vetorecht krijgen om iemand al dan niet op de lijst te plaatsen. Dat moet per gekwalificeerde meerderheid gebeuren. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert en ik gaan ook andere democratieën proberen over te halen om mee te doen. Denk aan Taiwan, Zuid-Afrika, Australië of Argentinië. Dat zal de sancties nog effectiever maken.”