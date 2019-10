Bruins haalt wetsvoorstel voor winstuitkeringen ziekenhuizen van tafel

Minister Bruno Bruins (medische zorg) trekt een wetsvoorstel in dat winstuitkeringen in de ziekenhuiszorg mogelijk moest maken. Het wetsvoorstel werd zeven jaar geleden gelanceerd door Bruins’ voorganger en partijgenoot Edith Schippers (VVD).

De wet moest ziekenhuizen de mogelijkheid geven om winst uit te keren aan aandeelhouders. Zo zouden zorginstellingen meer kapitaal van buitenaf kunnen aantrekken. Het recent vertrokken VVD-Kamerlid Arno Rutte pleitte geregeld voor winstuitkeringen. Vooral de linkse oppositie was zeer kritisch over het ‘vermarkten’ van de ziekenhuiszorg.

Desondanks stemde in 2014 een meerderheid van de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel.

Maar de tijden zijn veranderd. Het huidige kabinet wil, onder aanvoering van minister Hugo de Jonge van volksgezondheid, de ‘doorgeschoten’ marktwerking in de zorg juist terugdringen. “Er is een herontwerp nodig van onze manier van werken in de zorg”, zei De Jonge eerder, toen hij plannen lanceerde om thuiszorgorganisaties meer te laten samenwerken, in plaats van elkaar te beconcurreren.

De Jonge schreef toen ook dat ‘verruiming van de investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg’ voorlopig niet aan de orde is. Eerst moet er beter inzicht komen in de kwaliteit van de zorg. Bovendien broedt het kabinet op maatregelen om excessieve winsten te voorkomen.

Private partijen mogen nu wel investeren in ziekenhuizen, maar in 2006 werd het hen verboden om winst aan aandeelhouders uit te keren. In onder andere de wijkverpleging mag dit nog wel, maar het kabinet wil hier strengere voorwaarden aan stellen.

Bruins schrijft in een toelichtende brief aan de Eerste Kamer dat behandeling van de wet daarom ‘niet logisch’ is.

Nadat de Tweede Kamer de wet in 2014 had aangenomen, verzocht toenmalig minister Schippers de senaat al de wet voorlopig aan te houden, omdat het er toen op leek dat die geen meerderheid zou halen in de Eerste Kamer.

