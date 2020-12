Brexitakkoord kan ‘nog uren duren’, Johnson en Von der Leyen opnieuw met elkaar in gesprek

Op het laatste moment zou er nog onenigheid zijn over de laatste afspraken over visserij. De toegang van vissers uit EU-lidstaten tot Britse wateren is een van de lastigste thema’s in de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag. Volgens de BBC gaan de Britse premier Boris Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen snel met elkaar in gesprek.

Johnson zou vanochtend in eerste instantie een persconferentie houden om 9 uur Nederlandse tijd, dat werd al uitgesteld naar 11 uur maar nu lijkt het erop dat die persconferentie nog langer op zich laat wachten.

Woensdag werd in de loop van de dag duidelijk dat onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk dicht bij een akkoord zijn over hun handelsrelatie na 1 januari.

De onderhandelingen tussen Londen en Brussel lopen al maanden moeizaam maar lijken de laatste dagen meer te zijn gaan vlotten. De grote twistappels zijn vooral welke concurrentieregels van de Europese interne markt van kracht blijven voor de Britten en visserijrechten.

De Britten verlieten eind januari de EU maar zijn in de overgangsfase tot 31 december nog gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Als er voor die tijd geen overeenkomst over handel is, valt die terug op de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Daardoor zouden tijdrovende douaneprocedures en hoge invoertarieven aan de grens gaan gelden.

