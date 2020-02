Boze politie overweegt aangifte tegen Thierry Baudet om ‘Marokkanen-tweet’

Baudet beweerde vrijdagavond in een tweet en op Instagram dat twee “dierbare vriendinnen” van hem waren lastig gevallen door vier Marokkanen in de trein. Ook schreef hij: “Aangifte doen natuurlijk zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD. “

Na grote ophef op sociale media – van zowel voor- als tegenstanders van Forum – reageerden zowel NS als ooggetuigen dat er geen sprake was geweest van lastigvallen, maar van een kaartcontrole door controleurs in burger en één agent. De vrouwen in kwestie wilden hieraan eerst niet meewerken. Volgens een ooggetuige lieten ze pas na tussenkomst van de agent hun kaartjes zien. In de trein wordt vaker gecontroleerd door NS-personeel in burger, om zwartrijders beter te kunnen betrappen.

Voor iedereen die deze racist heeft geretweet, the real story: https://t.co/o2D5t5vFBw pic.twitter.com/7ffsWKC2Rf — Eveliene (@EefjeShares) 1 februari 2020

Maandagmiddag reageerde Baudet in een verklaring op Facebook. Daarin schrijft hij dat hij het bericht ‘te snel en te stevig’ op Twitter heeft geplaatst. Baudet zegt in de verklaring dat hij ‘de kwestie te haastig in een bredere politieke context’ heeft getrokken: “De context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten.”

Groepsbelediging

Een aangifte zou eventueel mogelijk zijn vanwege laster, of groepsbelediging of discriminatie op grond van ras. Juridisch zitten er veel voetangels aan. Een proces zoals tegen Geert Wilders, waar momenteel de hogere rechter zich breekt over de vraag over de PVV-leider straf verdient voor zijn ‘minder Marokkanen-uitspraak’ in verkiezingstijd van maart 2014, zal er waarschijnlijk niet snel komen.

Baudet veroorzaakte eerder ophef met een tweet over de paspoortloze Daniël Buter (in Nederland geboren, Dominicaanse wortels) die geen ‘Amsterdammer’ zou zijn. Een FvD-statenlid ging vorig jaar op sociale media tekeer tegen de vermeend niet-Nederlandse daders van een groepsverkrachting in Den Bosch.

De partij Denk wil een debat over de uitspraak van Baudet. Mochten ze hiervoor de handen op elkaar krijgen, dan zou de Kamer dus debatteren over de vraag wat het kabinet vindt van Baudets uitlating. De vier fractieleiders willen dat Baudet excuses maakt, meldde De Telegraaf maandag. GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat ook. “Dit is wat extreemrechts doet: racistische drek de wereld inslingeren zodat iedereen ermee bezig is”, tweette hij. Acteur Nasrdin Dchar reageerde met een open brief op sociale media aan de ‘kwaadaardige politicus’ Baudet.

