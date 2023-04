Bouwen, bouwen, bouwen en klimaatdoelen gaan niet samen

Honderdduizend nieuwe woningen per jaar bouwen in Nederland en tegelijk de klimaatdoelen halen, gaan niet samen. Ook de wens van de overheid om in 2030 de helft minder grondstoffen te gebruiken, raakt uit zicht als ‘bouwen, bouwen, bouwen’ het leidende motto is. Dat is de conclusie uit nieuw onderzoek naar hoe Nederland het woningtekort kan oplossen binnen de grenzen van de planeet.

“Nederland stelt zichzelf een hele grote bouwopgave, maar niemand vraagt zich af welke CO 2 -uitstoot dat oplevert en hoeveel materialen daarvoor nodig zijn”, verklaart Sybren Bosch van bureau Copper8 de aanleiding voor het rapport ‘Woningbouw binnen planetaire grenzen’. “Het uitgangspunt is: het moet wel want we hebben een woningtekort. Maar we hebben ook andere opgaven, het klimaat, de circulaire economie, stikstof. Wij hebben ons afgevraagd of er een pad is dat die doelen allemaal kan verenigen.”

Al in 2027 over de grens

De bouw is nu goed voor de helft van het verbruik van grondstoffen in Nederland en 11 procent van de CO 2 -uitstoot. Er is beleid om de bouw te verduurzamen, maar dat is nog niet vergaand genoeg en deels vrijblijvend, constateert Copper8 samen met de bureaus Metabolic, Nibe en Alba Concepts die aan het rapport meewerkten. Als Nederland nieuwe woningen blijft bouwen op de manier zoals dat nu gebeurt, gaat de bouwsector al in 2027 over de grens van maximaal 1,5 graden opwarming (zie kader).

De grootste belasting komt van gewapend beton. Dat telt voor 67 procent van het materiaalverbruik tot en met 2030 voor het bouwen van nieuwe huizen, en voor 45 procent van de CO 2 -uitstoot. Baksteen en kalkzandsteen zijn elk goed voor bijna 10 procent. Het gebruik daarvan drastisch verminderen, ligt dus voor de hand. Maar dat is niet genoeg, stellen de onderzoekers.

CO 2 -budget Om ernstige klimaatverandering te voorkomen, mag nog maar een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen de lucht in. Het wetenschappelijk klimaatpanel IPCC heeft berekend hoeveel dat CO 2 -budget bedraagt. Dat valt om te rekenen naar een getal voor Nederland, aan de hand van het aantal inwoners. Zo ontstaat een indicatie wat Nederland nog kan uitstoten. Dat cijfer is vervolgens om te rekenen naar sector. Voor de bouw betekent het dat in 2027, bij bestaand beleid, de CO 2 -ruimte om nog op 1,5 graden uit te komen, op is. Voor 1,7 graden is in 2032 de koek op. “Door het zo te berekenen, wordt de urgentie van het klimaatprobleem duidelijk”, verklaart Nico Schouten van Metabolic. “Het laat zien waar ieder land en sector verantwoordelijkheid voor zou moeten nemen.”

Kleiner bouwen en materiaal hergebruiken

Ze stellen vijf strategieën voor om met minder grondstoffen, uitstoot en milieuvervuiling in de behoefte aan woonruimte te voorzien. Wat het meeste bijdraagt is bestaande gebouwen veranderen in woningen, of verbouwen tot meerdere woonplekken. Dat kan tot 2030 zo’n 100.000 woningen opleveren. Kleiner bouwen – in oppervlak en meer appartementen – verlicht ook de druk op klimaat en natuur. Daarnaast meer natuurlijke materialen gebruiken zoals hout en hennep en meer materiaal opnieuw benutten, luidt het advies.

Beeld Rob Engelaar, ANP

“Ieder voor zich slaan de strategieën maar een klein deukje in een pakje boter”, stelt Bosch. “Wanneer we het allemaal tegelijk doen, is de winst veel groter en kunnen we binnen de grenzen van de planeet blijven.” Volgt de woningbouw dat pad, dan kan de totale CO 2 -uitstoot van de bouw met een derde omlaag tot en met 2030 en het gebruik aan materialen met 40 procent. “Dan blijven de klimaatdoelen in zicht”, zegt Nico Schouten van Metabolic. “We kunnen wel alleen focussen op ‘bouwen, bouwen, bouwen’, maar dan negeren we het klimaat en de noodzaak minder grondstoffen te gebruiken.”

Duurzamer bouwen vergt op korte termijn extra investeringen, hout is bijvoorbeeld op dit moment nog duurder dan beton. Maar op termijn bespaart het geld. Met de combinatie van de strategieën uit het rapport kost de bouwopgave van Nederland tot en met 2030 14 miljard euro minder.

Lees ook:

Bouwen zonder een spatje broeikasgas? Met houten woningen moet dat kunnen

Bouwen met hout kan helpen de CO2-uitstoot van de woningbouw drastisch terug te dringen. Ook Bam Wonen ziet er heil in: een fabriek gaat in bedrijf die per jaar duizend houten woningen moet produceren.