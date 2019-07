Bom alsnog gebarsten bij Forum: ruzie tussen Baudet en Otten leidt mogelijk tot scheuring

Nu politiek Den Haag in zomerslaap verkeert, keren de interne conflicten binnen Forum voor Democratie ineens in volle hevigheid terug. Oud-partijbestuurder Henk Otten voorspelt een scheuring binnen de jonge partij, partijleider Thierry Baudet beschuldigt Otten op zijn beurt van fraude.

Volgens Otten, die woensdagavond de senaatsfractie moest verlaten en alleen verder gaat, zullen andere Eerste Kamerleden van Forum hem volgen, uit onvrede met de lijn van Baudet. Ongeveer de helft van de twaalf Eerste Kamerleden steunt hem, zei hij donderdagavond bij ‘Nieuwsuur’. Daar sprak hij van een ‘afrekening’ door Baudet. Eerder op de avond beschuldigde hij Thierry Baudet ervan dat hij een vakantie naar Thailand heeft betaald uit de partijkas.

De beschuldigingen van Otten waren voor de partijleiding ook weer aanleiding om met modder te gooien. In de loop van donderdagavond lekte een intern rapport uit over een onderzoek naar fraude. Daaruit zou blijken dat Otten inderdaad een valse factuur zou hebben uitgeschreven voor een toeleverancier, de reden waarom hij woensdagavond uit de partij werd gezet. Ook staat er in het rapport dat Otten contante betalingen voor boeken en andere merchandise op partijbijeenkomsten in zijn eigen zak gestoken zou hebben. Ook heeft hij volgens het rapport een betaling van 10.000 euro gedaan aan zijn minnares. Volgens Otten zou dat zijn gegaan om een ‘vergissing’.

Schoon schip

Fractievoorzitter en politiek leider Thierry Baudet lijkt intussen met het uit de senaatsfractie zetten van Otten een poging hebben willen doen om tijdens het zomerreces schoon schip te maken in zijn partij.

De actie draagt het stempel van Baudet zelf. Formeel is de beschuldiging tegen de voormalige nummer twee niet door hemzelf ingebracht, maar door het partijbestuur. Dat bestaat echter uit slechts twee leden: Baudet, en IT-ondernemer Rob Rooken, lid van het Europees Parlement.

Donderdagmiddag leek Baudet weer te twijfelen over die beslissing. Toen kwam naar buiten dat Forum mogelijk Ottens lidmaatschap toch niet wilde intrekken. Volgende week volgt een nader besluit. Eerste Kamerlid Otten wil hoe dan ook niet meer in de fractie blijven, zei hij in een interview in ‘EenVandaag’. Hij denkt dat ongeveer de helft van de stemmers zijn lijn steunt, en niet die van Baudet, die volgens hem vooral zijn ‘hobby’s’ en ‘academische aspiraties’ wil beoefenen.

De crisis begon woensdagavond toen het partijbestuur onverwacht aankondigde dat het partijlidmaatschap van Otten zou worden opgezegd. Later kwam de slag om de arm. Dat was nadat er van de aanvankelijke beschuldigingen weinig meer over bleef. Het ministerie van binnenlandse zaken zegt namelijk dat er weinig aan de hand is. Het jaarverslag over de besteding van de partijsubsidies van Forum is ingediend en correct bevonden. Het ministerie ziet “geen aanleiding te denken dat subsidiegeld onrechtmatig is besteed”, aldus een woordvoerder.

Forum nauwelijks in bestuur van provincies Nu ook Zuid-Holland als laatste provincie bijna een bestuur heeft, kan geconcludeerd worden dat Forum als grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen het electorale succes nauwelijks heeft verzilverd. Alleen in Limburg neemt Forum plaats in het college van Gedeputeerde Staten, samen met VVD, PVV en CDA. In Zuid-Holland sprak de partij lange tijd met VVD en CDA over de vorming van een nieuw bestuur, maar er kon geen vierde partij gevonden worden om een meerderheid mee te vormen. Naar alle waarschijnlijkheid komt er in Zuid-Holland een provinciebestuur van VVD, CU/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA, liet de formateur deze week weten.

Accountant

Pijnlijker voor het Forum-bestuur is dat ook de externe accountant die de jaarverslagen controleerde, zich distantieert. Juist hij zou de fouten geconstateerd hebben, berichtte de partij eerder nog. Uit het interne rapport zou blijken dat een deel van de financiën onvoldoende controleerbaar was voor de accountant. Bij Nieuws-uur zei Otten donderdagavond dat hij het rapport nooit gezien had, voordat het donderdagavond via Geenstijl uitlekte.

Forum heeft volgens hem een verkwistende verkiezingscampagne gevoerd voor de Amsterdamse gemeenteraad: “Ruim 450.000 euro voor drie raadszetels”, onthult hij.

Die dure campagne werd geleid door Rob Rooken, de man die deze week samen met Thierry Baudet Otten wegstuurde. Ook Baudet krijgt verwijten, maar dan over transparantie: “Waarschijnlijk weigeren Baudet en Rooken de 2018 jaarrekening te publiceren omdat ze niet willen dat de leden die zien”. Otten wil aangifte doen van smaad. Baudet was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Extreme koers

De rust leek bij Forum voor Democratie aanvankelijk teruggekeerd, na veel tumult in het voorjaar, waarbij Baudet en Otten ook al de hoofdrol hadden. Otten had harde kritiek op de ‘te extreme’ koers van Baudet, die op zijn beurt Otten beschuldigde van een ‘greep in de kas’. In mei leek de zaak gesust, door bemiddeling van Tweede Kamerlid Theo Hiddema. Nu is er het nieuwe conflict, waarin de oude verwijten herleven, maar nu met verbittering over en weer.

Otten zegt dat het voor hem ‘klaar is’, en dat de partij van hem afwil omdat hij ‘een lastpost’ is. “Dat boreale gepraat en die rare opmerkingen over vrouwen zijn meer mensen zat. Jammer is het wel, voor al die mensen die op Forum stemden, maar nu deze toestanden krijgen”, zei hij tegen de NOS.

De onrust heeft ook de Eerste Kamerfractie bereikt, met elf overgebleven senatoren de grootste politieke vertegenwoordiging van Forum. Voor Paul Cliteur, fractievoorzitter, staat nog niet vast dat Otten de fractie moet verlaten. Hij wil eerst ‘de feiten boven tafel hebben’. Cliteur geldt als de mentor van Baudet. Dat zo’n prominente Forum-politicus vraagtekens plaatst bij de al genomen beslissing, belooft voor Forum een verhit zomerreces.

