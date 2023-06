Boerenprotest in nevelen gehuld, Den Haag verwacht geen grote opkomst

Met een ronkend filmpje op sociale media draait voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) mensen warm om donderdag de boerendemonstratie in Den Haag bij te wonen. “Deze keer gaat het niet op een veldje zijn. Deze keer komen we dicht bij ze onder de huid. Deze keer gaan we laten zien dat het menens is.”

Maar waar de boze boeren dit gaan doen, is nog onbekend. Feit is dat Farmers Defence Force heeft opgeroepen om met trekkers naar Den Haag af te reizen. Maar dit keer gaat het ‘anders dan anders’, zegt Van den Oever. Het programma en de locatie zullen op het laatst bekend worden. De organisatie wil de gemeente niet wijzer maken dan ze al is.

Een woordvoerder van de Haagse burgemeester Jan van Zanen laat weten dat FDF niet heeft gereageerd ‘op ons verzoek voor contact’. “We houden het in de gaten, maar verwachten geen grote opkomst of wanordelijkheden. Als ze toch met trekkers naar Den Haag komen, dan zullen we op dat moment kijken welke maatregelen nodig zijn.”

Foto’s van gepoetste trekkers

Rijkswaterstaat zei tegen Omroep West verschillende scenario’s voor te bereiden. Bij eerdere demonstraties van boeren en sympathisanten liep het verkeer in de stad vast en moest de politie veelvuldig ingrijpen. Ook barricadeerde men toegangswegen naar het Binnenhof met groot materieel.

Uit foto’s, filmpjes en reacties op de socialemediapagina’s van FDF blijkt dat er wel animo is voor het protest van donderdag. Leden delen foto’s van hun (gepoetste) trekker met protestborden waarop teksten als ‘tot hier en niet verder en ‘Den Haag krijg de kolere wij gaan helemaal niets reduceren’ staan. Tientallen mensen geven aan donderdag het protest bij te wonen.

Sommige boeren delen filmpjes in aanloop naar het protest, zoals Koos Crom. “Morgen is een grote dag”, zegt hij. “Jongens als je twijfelt stap op die trekker of in de trein of de bus. Kan mij niet schelen hoe je er komt. We moeten elkaar steunen in deze barre tijden.” Crom vreest ‘dictaten’ vanuit Den Haag, nu de regering het ‘zelfs met LTO’ niet is gelukt om een akkoord te sluiten.

Debat in Tweede Kamer

Woensdag deelde FDF wel een voorlopig programma op haar website. De demonstratie begint om 12 uur en duurt tot 5 uur. Onder meer BBB-leider Caroline van der Plas, SGP-Kamerlid Roelof Bisschop en FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen krijgen spreektijd.

Ook kunnen demonstranten vanaf het terrein op schermen het debat in de Tweede Kamer volgen. De hele dag gaan de regering en Kamerfracties met elkaar in debat over het landbouwakkoord, dat vorige week klapte nadat landbouworganisatie LTO Nederland het overleg opgaf.

Lees ook:

Farmers Defence Force weer op de trekker naar Den Haag. ‘Overleg weigeren kan slim zijn’

De radicale boeren van Farmers Defence Force demonstreren donderdag. Bij de gesprekken over de toekomst van de landbouw hielden zij zich de afgelopen maanden afzijdig. Wat betekent dat voor hun positie?