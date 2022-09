Boerenorganisaties: Met het vertrek van Staghouwer schieten we niks op

Hij is vanochtend met een wat katerig gevoel ontwaakt. De afmars van landbouwminister Henk Staghouwer zag hij ergens heus wel aankomen, maar toch is voorzitter Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) teleurgesteld. “Dit betekent opnieuw vertragingen voor vraagstukken als het stikstofdossier. Wij zijn klaar met alle uitstel, uitstel, uitstel. We willen nu eindelijk eens weten waar we aan toe zijn.”

Staghouwer had maandagavond nog geen anderhalve minuut nodig om uit te leggen waarom hij per direct vertrekt uit Den Haag. “Ik heb mij de vraag gesteld of ik de juiste persoon ben om leiding te geven aan de opgaven die er liggen”, meldde de politicus van de ChristenUnie. “En ik ben afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben.”

‘Staghouwer belandde in spagaat’

Oplaat heeft te doen met hem. De NVP-voorzitter gelooft in de goede wil van de vertrekkende bewindspersoon. “Staghouwer moest een onmogelijke taak uitvoeren, een taak waar hij bovendien niet achter stond. Hij wilde de boeren toekomstperspectief bieden. Maar het beleid van het huidige kabinet staat dat simpelweg niet toe. Kringlooplandbouw is een fabeltje, je kunt geen perspectief ontwikkelen tégen de marktwerking en internationale verdragen in.”

Ook voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond zag een minister die langzaam maar zeker verder in een spagaat belandde. “Er zit een enorm gat tussen het beleid dat in de Haagse kaasstolp wordt gemaakt, en de uitvoering daarvan”, zegt de akkerbouwer. “En in die holte is die arme Staghouwer volledig ten onder gegaan. Hij heeft ‘ja’ gezegd tegen een concept van het regeerakkoord, maar dat concept gaat ervan uit dat Nederland een eiland is in de oceaan. De minister kan niet ineens een hek om Nederland heenzetten om de concurrentiepositie van boeren te verbeteren.”

De boeren zijn het vertrek van de minister niet als overwinning

Anders dan Oplaat vindt De Jong niet dat de boeren van de regen in de drup zijn beland. “Iedere vertraging is een verbetering.” Maar een overwinning? Zo zou hij de aftocht van de minister niet omschrijven. “Dit is slechts een voetnoot. Het regeerakkoord moet worden opengebroken, dat is wat de boeren willen bereiken met hun protesten. Of er moet hele nieuwe regering komen, dat kan ook. In mijn perceptie zijn dat de enige twee mogelijkheden om de onwerkbare verhouding tussen politici en boeren te doen veranderen.”

LTO Nederland beperkt zich in haar reactie op het afscheid van Staghouwer tot een Tweet. ‘LTO heeft met respect kennisgenomen van het besluit van Henk Staghouwer om af te treden als Minister van LNV’, stelt de organisatie in het statement. ‘Gelet op de belangrijke dossiers in onze sector is het cruciaal dat er snel een nieuwe minister wordt benoemd.’

Wie kan Staghouwer opvolgen?

Staghouwer was naar eigen zeggen de verkeerde man op verkeerde plek, maar wie kan het wel? Sieta van Keimpema van radicale boerenorganisatie Farmers Defence Force​ weet het niet. “Tot nu toe is Staghouwer de enige gebleken die openstond voor ons verhaal, die écht doorvroeg, aan onze organisaties vroeg hoe we in de wedstrijd zitten. Ik snap zijn beweegredenen, maar betreur zijn besluit wel.”

De boerenorganisaties vrezen dat de opvolger van Staghouwer in een vergelijkbare tweespalt zal belanden als zijn of haar voorganger. “Helaas draait het niet om kwaliteit in Rutte IV, maar om partijpolitiek.” Van Keimpema denkt niet dat de ChristenUnie iemand met een stevige vuist naar voren zal schuiven. “Zolang de overheid niet doorheeft dat dit beleid onwerkbaar is voor boeren, wordt het niks. Met het opstappen van Staghouwer schieten we in feite dan ook niks op.”

