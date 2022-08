Boerenclubs, inclusief FDF, overleggen woensdag al over stikstofcrisis

Een aantal landbouworganisaties komt op woensdag al bij elkaar, voordat zij op vrijdag onder leiding van Johan Remkes met het kabinet over de stikstofcrisis praten. Volgens voorzitter Sjaak van der Tak van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) willen de belangenclubs vooraf proberen om ‘op een lijn’ te komen.

Van der Tak zegt dat naast LTO belangenbehartigers voor melkveehouders, akkerbouwers, pluimveehouders en varkensboeren meepraten. Ook willen de radicale boeren van Farmers Defence Force (FDF) volgens hem op woensdag aanschuiven.

Of actieclub Agractie meedoet, is nog niet duidelijk. Voorman Bart Kemp belde maandag met bemiddelaar Johan Remkes, maar zegde zijn deelname aan het overleg van vrijdag nog niet toe. Na afloop van het telefoongesprek stuurde Agractie een brief met enkele voorwaarden aan het kabinet.

Geen vertrouwen in Remkes

Agractie wil zeker weten dat Remkes zelf geen rol heeft in het overleg, laat Erik Luiten van Agractie aan persbureau ANP weten. Veel boeren hebben geen vertrouwen in de VVD’er, die in 2019 een speciale stikstofcommissie voorzat, en informateur was van het kabinet Rutte IV. Remkes liet al weten dat hij slechts onafhankelijk voorzitter is, wat Luiten enigszins geruststelt.

Inhoudelijk wil de actiegroep dat boeren die dat nog niet hebben, een natuurvergunning krijgen, dat er ruimte is voor innovatie en dat de kritische depositiewaarde (kdw) niet in de wet komt. Die waarde legt vast welke hoeveelheid stikstof schadelijk is voor de natuur. Als Agractie voor vrijdag geen antwoord krijgt, dan zal de groep volgens Luiten niet aanschuiven.

‘Tijdspad kabinet onhaalbaar’

De eisen van Agractie sluiten aan bij die van LTO. Van der Tak zegt dat hij meer openheid wil over de stikstofdoelen en een tijdspad. Hij noemt het kabinetsdoel van 50 procent stikstofreductie in 2030 onhaalbaar. Daarnaast wil hij de stikstofuitstoot vooral te lijf met “brede, technische innovatie”. Net als Agractie vindt ook LTO dat de kdw van tafel moet, net als het omstreden kaartje met reductiepercentages per gebied.

Van der Tak kreeg de afgelopen dagen kritiek van onder meer FDF, omdat hij wel met Remkes aan tafel gaat. De LTO-voorzitter benadrukt dat hij niet met Remkes in gesprek gaat, maar met een kabinetsdelegatie, bestaande uit premier Mark Rutte en de ministers Christianne van der Wal (stikstof) en Henk Staghouwer (landbouw). “Dat is toegezegd. Met alleen Remkes ga ik niet aan tafel.”

FDF was maandag niet bereikbaar voor commentaar. Onduidelijk is dus of zij alleen woensdag aanschuiven bij het vooroverleg van de landbouworganisaties, of dat zij ook vrijdag met het kabinet en Remkes aan tafel willen. In dat laatste geval is het de vraag of zij welkom zijn, aangezien FDF vooralsnog geen afstand wil nemen van bedreigingen en intimidaties bij boerenprotesten.

