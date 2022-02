Bijna twee jaar na het uitbreken van de coronacrisis claimt de Tweede Kamer een deel van zijn macht terug. Voortaan moeten de Tweede- en Eerste Kamer vóóraf instemmen met de driemaandelijkse verlenging van de coronawet, in plaats van achteraf hun akkoord te geven. De democratische besluitvorming wordt met de aanpassing ‘gerepareerd’, zegt initiatiefnemer Lisa Westerveld (GroenLinks).

De Tweede Kamer stemde donderdag in met de verlenging van de covidwet. Die verlenging was al per 1 december ingegaan, en loopt nog tot 1 maart. Aan die praktijk van achteraf goedkeuren komt nu een eind.

Voortaan zal de wet, waarmee de overheid onder meer de afstandsregel, beperkingen in groepsgroottes en de coronatoegangsbewijzen regelt, pas verlengd worden ná goedkeuring van het parlement.

Veel kritiek

De besluitvorming in de coronacrisis begon de afgelopen twee jaar steeds meer te wringen. Tijdens de eerste maanden van de crisis trok het kabinet allerlei taken naar zich toe, en kwam de parlementaire controle op het tweede plan.

De vergaande besluiten die het kabinet nam om de volksgezondheid te beschermen, werden in eerste instantie genomen op basis van de wet publieke gezondheid, waarmee noodverordeningen afgegeven kunnen worden.

Maar noodverordeningen zijn voor acute crisissituaties, en daarover kon nog moeilijk gesproken worden na maanden coronacrisis. Daarom kwam er de speciale tijdelijke covidwet.

Ook die wet kreeg meteen veel kritiek, van staatsrechtgeleerden en de Raad van State, omdat de Kamer nauwelijks inspraak kreeg. Dit werd in een tweede versie ten dele opgelost. Ook ging de geldingsduur van een jaar naar drie maanden.

Nu Europa zich voorzichtig opmaakt voor een ‘leven met het coronavirus’, wil de Tweede Kamer de gewone staatsrechtelijke verhoudingen herstellen. Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid verwelkomde eerder deze week meer inspraak voor de Kamer.

Meer veranderingen op stapel

De nieuwe minister heeft zich vaker uitgesproken voor democratischer en transparanter besluitvorming rond de coronamaatregelen. Zo stuurde hij vorige week vóór de coronapersconferentie het OMT-advies naar de Tweede Kamer.

Het vorige kabinet weigerde dit steeds, ondanks klachten van Kamerleden en journalisten die tijdens de persconferentie slechts konden gissen waarop de genomen maatregelen gebaseerd zijn.

Vrijdag stuurt Kuipers naar verwachting een brief naar de Tweede Kamer waarin hij meer veranderingen in de besluitvorming en communicatie aankondigt. Mogelijk gaat dat over de traditionele coronapersconferenties. In de Kamer bestaat al langer ongemak over de volgorde, met éérst een persconferentie van het kabinet en daarna pas een Kamerdebat.

Ook is er al langer kritiek op de eenzijdigheid van het kabinetsadvies over het coronavirus. Het OMT bestaat uit virologen en epidemiologen, en er is geen team dat adviseert over de sociale en maatschappelijke impact van het virus.

