Bijna alle ministeries zien de kaasschaaf op zich afkomen

Het heeft heel wat gepieker, geschuif en gereken tot achter de komma gekost, maar deze vrijdag stuurt het kabinet de hele Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. In dat document staat de financiële bijsturing van de Prinsjesdag-begroting die het kabinet voor dit jaar nodig acht.

Woensdag al werden beslissingen bekend of lekten ze uit. Het meest in het oog springende nieuws is dat ouders van jonge kinderen nog tot zeker 2027 moeten wachten op het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken. Minister Karien van Gennip (sociale zaken en werkgelegenheid) meldt de Tweede Kamer dat er ‘grote zorgen’ zijn over de stijgende prijzen van crèches en het aanhoudende tekort aan personeel. Het is volgens haar de vraag of de kwaliteit van kinderopvang wel op niveau kan blijven.

Gratis kinderopvang was een van de ambities in het coalitieakkoord van Rutte IV, in reactie op de toeslagenaffaire. Vanaf 2025 zouden werkende ouders slechts 4 procent van de kosten van kinderopvang hoeven te betalen. De crèches zouden dan rechtstreekse financiering krijgen, zodat de omstreden kinderopvangtoeslag helemaal afgeschaft zou kunnen worden.

Maar dit voornemen stuitte vrijwel direct op allerlei bezwaren, die nog steeds niet uit de weg zijn geruimd. Het kabinet zegt nu dat ‘grote zorgvuldigheid’ vereist is, ‘zeker gezien de lessen uit de toeslagenaffaire’. De invoering gaat wel door, niet in één keer, maar stapje voor stapje.

Belasting over het werkelijk genoten rendement

Na een baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad in 2020 zoekt het kabinet naarstig naar manieren om de belasting in box 3 (waar belastingplichtigen hun inkomsten uit sparen en beleggen moeten opgeven) beter te laten aansluiten bij het werkelijk genoten rendement.

Dat valt niet mee. Staatssecretaris Marnix van Rij (fiscaliteit) stelt de Tweede Kamer voor om een paar voorstellen alvast in wetgeving om te zetten. Zo komt er aparte belasting op het vermogen in aandelen en reserves van Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). Ook wil Van Rij de belasting op een tweede woning gaan uitsplitsen, afhankelijk van eigen bewoning dan wel verhuur door een eigenaar.

Bezuinigen met de kaasschaaf

De hele Voorjaarsnota overziend haalt het kabinet over zo’n beetje alle ministeries de kaasschaaf. Voor het eerst in jaren moet er namelijk bezuinigd worden. Alleen defensie en armoedebestrijding ontspringen de dans.

De bezuinigingen (volgens bronnen zo’n 2,5 miljard euro) zijn nodig vanwege de hogere rente, de Oekraïne-crisis, de verwachte toename van asielzoekers en de miljardencompensatie voor Groningers.

In augustus kan er nog een extra onderhandelingsronde komen, als de nieuwste cijfers over de economie, de energieprijs, de inflatie en de werkloosheid bekend worden en er mogelijk nieuwe tegenvallers opduiken.

Op het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid zou het vorig jaar ingestelde scholingsbudget Stap weer worden geschrapt. Dit Stap-budget kreeg forse kritiek, omdat er veel geld ging naar dure of volgens velen onzinnige cursussen.

Het kabinet laat het verplichte eigen risico in de zorg uiteindelijk ongemoeid. Er lag een plan om dat stapsgewijs met honderd euro te verhogen. Daarover was het kabinet verdeeld. De VVD wilde wel, de ChristenUnie niet.

Lees ook:

De prijzen van kinderopvang dwingen je bijna om thuis te blijven, commerciële bedrijven springen in de markt van kinderopvang.

De kosten van de kinderopvang worden steeds hoger, mede door de inflatie. Maar Breanna McDonald uit Gouda en Samin Torabi uit Den Haag hebben geen keus.