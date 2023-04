(Bijna) alle excuses onder de kabinetten-Rutte op een rij

‘Regeren is vooruitzien’, zeggen ze vaak. Maar er zijn dagen in Den Haag waarop het kabinetsbeleid vooral lijkt neer te komen op excuses voor, compensatie van of onderzoek naar regeerfouten uit het (soms verre) verleden.

Dinsdag moest premier Mark Rutte opnieuw sorry zeggen toen hij samen met staatssecretaris Hans Vijlbrief met een officiële kabinetsreactie kwam op de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie naar de aardgaswinning in Groningen. Hij deed dat in Garmerwolde. “De machine van de gaswinning denderde maar door en daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan – hier in Groningen. Waar anders?”

Vorige maand ging Rutte ook al door het stof na de kritiek op zijn allereerste reactie op het Groningen-enquêterapport, die volgens critici wel heel kil was. “Gewoon niet goed”, gaf Rutte toe.

Een greep uit de officiële excuses die de afgelopen jaren onder de verscheidene kabinetten-Rutte zijn gemaakt:

December 2011

De ambassadeur in Indonesië, Tjeerd de Zwaan, biedt namens Nederland excuses aan voor het bloedbad dat Nederlandse militairen in 1947 aanrichtten in het dorp Rawagede.

Oktober 2012

Justitieminister Ivo Opstelten biedt ‘als overheid die verantwoordelijk is voor het stelsel’ excuses aan aan slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg.

November 2013

Diezelfde minister Opstelten komt met verontschuldigingen voor de manier waarop het Openbaar Ministerie in het verleden slachtoffers van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk aan hun lot heeft overgelaten.

Juni 2018

Staatssecretaris van defensie Barbara Visser maakt excuses voor nalatigheid in het van overheidswege toegestane gebruik van chroom-6, het giftige anti-roestmiddel in verf waaraan werknemers jarenlang zijn blootgesteld.

Januari 2020

Premier Rutte biedt verontschuldigingen aan voor ‘het overheidshandelen’ tijdens de Tweede Wereldoorlog en de ‘bittere consequenties van registratie en deportatie’ tijdens de Jodenvervolging.

Maart 2020

Koning Willem-Alexander grijpt zijn staatsbezoek aan Indonesië aan voor (langverwachte) Nederlandse excuses voor alle misstanden tijdens de koloniale periode en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

December 2020

Minister Lodewijk Asscher (sociale zaken) biedt de eerste excuses aan in een lange reeks verontschuldigingen voor de toeslagenaffaire. Een maand later treedt het kabinet-Rutte III af vanwege dat schandaal. Later in 2021 krijgen gedupeerden een ‘persoonlijke’ excuusbrief van Rutte en staatssecretaris Van Huffelen.

November 2021

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs, cultuur en wetenschap) maakt excuses voor de oude transgenderwet, van kracht van 1985 tot 2014. De strenge voorwaarden daarin voor het laten veranderen van de geslachtsaanduiding hebben ‘veel verdriet’ veroorzaakt.

Juni 2022

Bijna 27 jaar na de Srebrenica-tragedie biedt premier Rutte excuses aan aan de Dutchbat-militairen die waren gelegerd in de Bosnische moslimenclave. Een maand later reist defensieminister Kajsa Ollongren naar Bosnië-Herzegovina voor de ‘diepste excuses’ aan de nabestaanden van de genocide onder de Bosnische moslims door de Bosnische Serviërs.

December 2022

De meest besproken én omstreden kabinetsexcuses gaan over het Nederlandse slavernijverleden. Na een lange aanloop spreekt Rutte die uiteindelijk uit op 19 december vorig jaar, in Den Haag. “Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awe mi ta pidi diskulpa. Tide mi wani taki pardon.”

In vier talen heeft premier Mark Rutte namens de regering excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Dat deed hij tijdens een toespraak vanuit het Nationaal Archief in Den Haag.