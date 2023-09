Bijna 100.000 Nederlanders kunnen stemmen vanuit het buitenland

Bijna 100.000 Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen in november hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamer. Ze staan geregistreerd als kiezer. Dat aantal kan nog oplopen, mensen hebben tot 11 oktober de tijd om zich aan te melden.

De stemmen van Nederlanders in het buitenland gaan via de gemeente Den Haag. Die laat weten dat er nu 98.841 mensen zijn opgenomen in een zogenoemd permanent register. Deze mensen krijgen voor de verkiezingen automatisch een stembiljet thuis gestuurd per post. Dat moeten ze naar de gemeente Den Haag, naar een ambassade of consulaat sturen. Sinds een paar jaar hoeven mensen zich maar één keer aan te melden. Vroeger moesten landgenoten in het buitenland zich bij elke verkiezing opnieuw registreren.

Bij de vorige Kamerverkiezingen, in 2021, mochten 92.772 Nederlanders vanuit het buitenland stemmen. Uiteindelijk maakten 63.502 mensen gebruik van die mogelijkheid, een opkomst van ongeveer 68 procent. VVD, D66 en GroenLinks kregen de meeste stemmen in deze groep. Bij de Kamerverkiezingen van 2017 stonden 80.066 buitenlandse kiezers geregistreerd.

