Bij sms-debat daalt sfeer tussen kabinet en oppositie tot dieptepunt. ‘Anders ga ik wel andere dingen doen’

Ruttes 41 corona-sms’jes

Hoeveel van zijn sms-berichten bewaarde de premier? In het begin van de coronacrisis liet Rutte 41 sms-berichten archiveren. Wel erg weinig, aldus de oppositie. De berichten zijn naar buiten gekomen nadat de Volkskrant ze opvroeg. Volgens de premier zelf is het lage aantal van 41 smsjes verklaarbaar: het crisisoverleg verliep per telefoon of vergadering. Opvallend: er zat in het archief geen enkele sms aan de coronaminister of expert Jaap van Dissel. Volgens Rutte had hij met hen geen overleg per sms.