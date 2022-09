Bij schadeafhandeling kwamen de inwoners van Groningen nooit op de eerste plaats

De Groninger bodem lijkt soms de urgentie van de parlementaire enquête te willen onderstrepen. De avond voor het verhoor met oud-minister Henk Kamp trilde de aarde, en deze week, die in het teken stond van de vastgelopen herstel- en versterkingsoperatie, leidden bevingen bij Uithuizen en Uithuizermeeden tot achthonderd nieuwe schademeldingen.

Die meldingen komen terecht bij instanties, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), die al jaren moeite hebben om voldoende huizen te repareren.

Wat het met de mensen doet

De oud-ambtenaren, experts en bestuurders die deze week moesten verschijnen voor de parlementaire onderzoekscommissie schetsen een beeld van wensdenken, bureaucratie en technocratie. Zoals Chris Kuijper, voormalig topambtenaar aan het ministerie van binnenlandse zaken, vrijdag zegt: “We hadden veel indringender en eerder vanuit de inwoner moeten gaan denken. Toen ik het dossier kreeg ben ik zelf het gebied in geweest en heb ik aan tafel met huurders gesproken. Dan zie je echt wat het met de mensen doet.”

Al te vaak stond de bestuurlijke logica voorop. De Groningers hadden in 2018 hun zucht van verlichting nog niet geslaakt dat de gaswinning beëindigd zou worden, of minister Eric Wiebes (economische zaken) legde de versterkingsoperatie stil. Minder winning zou immers leiden tot minder zware bevingen, waardoor minder huizen verstevigd hoefden te worden. Het leidde tot grote woede bij Groningers. Volgens Kuijper was Wiebes’ veronderstelling ‘wishful thinking’. Ook Kajsa Ollongren, oud-minister van binnenlandse zaken, noemt het tijdens haar verhoor op vrijdag, een ‘rooskleurig’ idee.

Ollongren noemt de werkwijze rond de schade ‘technocratisch’. “Een soort ingenieursaanpak. Terwijl als je er goed naar kijkt, het gaat over maar één ding: de mensen en hun thuis.”

Onuitlegbaar

Hans Alders besloot vanwege het stilleggen van de versterkingsoperatie te stoppen als Nationaal Coördinator. Alders vond het onuitlegbaar dat mensen maar even moesten wachten terwijl zij eerder te horen hadden gekregen dat ze in een onveilig huis wonen, zei hij woensdag tijdens zijn verhoor. “Elke avond leg je jouw kind in bed in dat onveilige huis.”

Wat niet hielp was dat de versterking bij de NCG lag, maar de schadeafhandeling bij het IMG. Terwijl de Groninger, zegt Ollongren, voor beide problemen op één plek terecht zou moeten kunnen. “Dat er twee loketten bestaan, daar zouden mensen niets van mogen merken.”

Volgens Bas Kortmann, tot voor kort directeur bij het IMG, was de komst van zijn instituut wel degelijk een vooruitgang. Tot 2018 ging de Nam, die geld verdient met het oppompen van gas, over de schadeafhandeling. In de praktijk stribbelde de Nam vooral tegen. Kortmann wees er donderdag op dat het samenwerkingsverband van Shell en Exxon tussen 2012 en 2018 400 miljoen euro aan schadevergoedingen uitkeerde. Het IMG sinds 2018 1,5 miljard.

Tegelijkertijd was ook het IMG zeer bureaucratisch, erkent Kortmann. “Ik heb vaak gedacht dat als ik op de Grote Markt in Groningen had moeten uitleggen dat we aan iedere euro die we vergoeden 60 cent kosten kwijt zijn, dat ze me aan de schandpaal zouden nagelen.” Maar het kon moeilijk anders, zegt hij, vanwege de deskundigen waarmee het IMG werkt.

Spaghetti

Ook op bestuurlijk niveau waren schade en versterking een spaghetti, met twee verantwoordelijke ministeries, plus gemeenten. Inmiddels zijn zowel de gaswinning, de versterking als de schadeafhandeling in handen van staatssecretaris Vijlbrief van mijnbouw. Die verschijnt over een week voor de commissie.

Het werk van de enquêtecommissie sijpelt al door in Vijlbriefs beleid. Na Kamervragen over het verhoor van Kortmann, zei Vijlbrief donderdag dat hij een ‘lossere’ aanpak van de schadeafhandeling wil. Hij zegt na te denken over een vooraf vastliggend vergoedingsbedrag of een systeem zoals verzekeraars dat hanteren bij het vaststellen van schadevergoedingen: ‘we geloven u totdat we u niet geloven’. Overigens zocht Vijlbriefs voorganger Wiebes de oplossing óók al in die richting.

