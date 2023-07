Bij Rob Jetten is jeugdigheid en ervaring geen tegenstelling meer

In november 2004 staat een zeventienjarige jongen voor de gemeenteraad van Uden. De jeugdige inspreker heet Rob Jetten. Hij is verbolgen over de manier waarop zijn dorp wordt afgeschilderd. Kort daarvoor staken jongeren een Turkse basisschool in het Brabantse dorp in brand, als reactie op de moord op Theo van Gogh. Maar dat maakt Uden nog geen extreemrechts broeinest, zoals sommige media beweren.

Op die plek aan het marktplein van Uden ontwaakt het politieke dier in Jetten, zegt hij jaren later tegen Omroep Brabant. “Met vrienden organiseerden we verschillende acties. Ik vond politiek altijd al interessant, maar nu werd me duidelijk dat je initiatief moet nemen als je het ergens niet mee eens bent.”

Bliksemcarrière met twee gezichten

Het was het begin van een snelle carrière binnen D66 die vrijdag culmineerde in een gooi naar het lijsttrekkerschap. De 36-jarige Jetten ziet zichzelf als een goede opvolger van Sigrid Kaag, die een dag eerder haar vertrek aankondigde in Trouw. “Het is nodig dat er een nieuwe politieke generatie aan het roer komt”, zegt Jetten in het AD, “die open en onbevangen probeert de zaken op te lossen.”

Zo’n bliksemcarrière kent altijd twee gezichten. Toen Jetten in oktober 2018 Alexander Pechtold opvolgde en daarmee de jongste D66-fractievoorzitter ooit werd, leverde hem dat naast bewondering ook het nodige hoongelach op. Volgens de een was hij te studentikoos, volgens de ander had hij het babyvet nog op de wangen. De goedlachse Jetten liet de kritiek goeddeels van zich afglijden.

Balanceeract tussen frisse uitstraling en senioriteit

Toch lijkt de politicus zich er wel degelijk van bewust dat hij twee eigenschappen in zich draagt, en dat hij die in de publieke opinie moet zien te verenigen. Tegen het AD zei Jetten vrijdag dat hij ‘de jeugdigheid, de ervaring en de bereidheid’ heeft om samen dingen op te lossen. Zo is de jonge politicus nog altijd verwikkeld in een balanceeract tussen een frisse uitstraling en politieke senioriteit, al lijkt hij die balans wel steeds beter te vinden.

Onervaren is Jetten namelijk allang niet meer. Hij zat sinds 2017 in de Tweede Kamer en is sinds januari 2022 minister voor Klimaat en Energie. Vlak voor de val van het kabinet-Rutte IV haalde hij nog een politieke overwinning binnen die niet alleen bij hemzelf, maar ook bij zijn partij hoog op het wensenlijstje stond: een pakket met 34 miljard euro aan klimaatmaatregelen.

Kroonprins treedt uit de coulissen

In 2020 deed Jetten nog een stapje opzij zodat Kaag lijsttrekker kon worden van D66. Nu treedt hij zelf uit de coulissen, drie jaar nadat oud-partijleider Pechtold hem al als kroonprins had aangewezen. Mocht hij na de lijsttrekkersverkiezingen als beste boven komen, dan wacht hem nog een zware taak. Het lijkt op dit moment onwaarschijnlijk dat D66 de flinke verkiezingswinst van 2021 – 24 zetels – kan herhalen.

Rob Jetten (Veghel, 1987) 2005-2011: studie bestuurskunde Radboud Universiteit Nijmegen. Stageplek: de Eerste Kamerfractie van D66.

2008-2009: voorzitter Jonge Democraten

2010-2017: gemeenteraadslid Nijmegen D66

2011-2017: werkt bij ProRail als adviseur en regiomanager

2017-2022: Tweede Kamerlid D66

2022-heden: Minister voor Klimaat en Energie (nu demissionair)

Lees ook:

Sigrid Kaag legt leiderschap D66 neer om zorgen gezin

D66-leider Sigrid Kaag stelt zich niet nogmaals kandidaat als lijsttrekker en zij verlaat de politiek. Ze vindt de tol voor haar kinderen te hoog.