Bij het CDA zijn ze tot veel in staat, maar dansen kunnen ze beter aan anderen overlaten

Het zijn beelden waarop eigenlijk een leeftijdsgrens had moeten zitten: dansende CDA-ministers. Of tenminste een waarschuwing vooraf. ‘Pas op, deze video kan u ’s nachts blijven achtervolgen.’ Zaterdag, ergens in de namiddag, verschenen de schokkende beelden vanaf het CDA-congres rauw en ongefilterd op sociale media. Je ziet Hanke Bruins Slot, minister van binnenlandse zaken, hulpeloos om zich heen kijken, terwijl ze wat onzeker in haar handen klapt. Middenin de groep christendemocraten staat de ongemakkelijke minister van sociale zaken Karien van Gennip, licht deinend op de ritmiek van We Are Family, de disco-hit uit 1979.

Ook ministers Hugo de Jonge (volkshuisvesting) en Wopke Hoekstra (buitenlandse zaken) weten zichzelf maar lastig een houding te geven. En wat Theo Bovens, de CDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, precies doet, laat zich met geen pen beschrijven. Daarvoor moet u de beelden echt zelf bekijken.

Op de Cariben

Christendemocraten zijn tot veel in staat, maar dansen kunnen ze wellicht beter aan anderen overlaten. Bijvoorbeeld aan de staatssecretaris van koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen. De bewindsvrouw reist mee met de familie van Oranje, die voor de overzeese introductie van kroonprinses Amalia de Cariben aandoet. Zo’n bezoek staat bol van feestelijkheden, tradities en folklore waarvan niet alleen het koningshuis zichtbaar geniet, maar minstens zoveel de afgevaardigde namens het kabinet – Van Huffelen dus.

Op een video, die een Twitteraar zaterdag op sociale media deelde, blijkt hoezeer de staatssecretaris het naar haar zin had. De exacte setting is onduidelijk, maar met indrukwekkende moves danst ze erop los, samen met premier Gilmar Pisas van Curaçao. Veel Twitteraars zijn kritisch: zo hoort een kabinetslid zich niet te gedragen. Maar onafhankelijk Kamerlid Nilüfer Gündogan neemt het juist op voor Van Huffelen. “Ze danst. Net als zoveel vrouwen. In tegenstelling tot helaas zoveel vrouwen die niet mogen”, reageert het Kamerlid. “Go girl. Let’s dance.”

Ken je kracht

Ook op het gezamenlijke congres van PvdA en GroenLinks, in Den Bosch, werd dit weekend gedanst – veelal door linkse leden die zich niet konden laten voorstaan op enige flexibiliteit in de heupen, maar dat gebrek ruimschoots compenseerden met een flinke portie zelfvertrouwen (en een paar biertjes helpen natuurlijk ook).

Elk mens heeft zijn talenten: de een is goed in politiek, de ander kan goed dansen. Wat opvalt, is dat die twee maar zelden samengaan. Premier Mark Rutte liet dat al eens zien, toen hij in coronatijd een werkbezoek bracht aan een basisschool en daar meedeed aan de gymles. Als politicus mag hij dan uiterst lenig en flexibel zijn, bij het programmaonderdeel ‘dans’ bleek toch snel dat de premier er – ongemakkelijk zwaaiend met z’n armen – weinig van bakte. “Dit worden rare beelden”, lachte Rutte. Dat werden het inderdaad.

Het is verleidelijk om nu een uitstapje te maken naar CDA’er Jan Peter Balkenende, de standvastige oud-premier die je nooit van gedraai kon betichten omdat hij daartoe fysiek simpelweg niet in staat was. Maar daarop focussen zou te makkelijk zijn. Daarom één voorbeeld van buiten onze landsgrenzen: Theresa May, de voormalige Britse premier die elke dans-kans met beide armen, handen en voeten aangreep. Het hoogtepunt (of dieptepunt) kwam toen May op het congres van de Conservatieve Partij dansend het podium betrad. Haar speech kan niemand zich meer herinneren, die opkomst staat voorgoed in het collectieve geheugen gegrift.

Dansende wereldleiders 1. Sanna Marin (Finland)

2. Vladimir Poetin (Rusland)

3. Barack Obama (VS)