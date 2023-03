Bij het CDA zien ze amper nog wat er speelt in de regio, klagen lokale CDA’ers

“Alles ligt op tafel.” De woorden van Harold Schroeder, voorzitter van het CDA in Limburg, klinken niet direct geruststellend voor de partijtop en voor het kabinet. “We kunnen aan allerlei knoppen draaien.”

Veel meer wil Schroeder niet kwijt, vóór het crisisberaad dat het CDA dinsdag houdt, als reactie op de verkiezingsnederlaag van vorige week. Bij het overleg zullen de provinciale voorzitters en de partijtop, inclusief partijleider Wopke Hoekstra, aanwezig zijn. Vrijdag was een eerste digitale overleg, dat dinsdag fysiek wordt voortgezet. Ook de rol van Hoekstra wordt mogelijk al belicht. Jongerenvereniging CDJA sprak recent als één van de eerste partijorganen haar twijfel uit over diens geschiktheid als partijleider.

Over de positie van Hoekstra wil Schroeder, net als veel van zijn collega’s in de provincies, het nog niet hebben. Wat hij wel nog kwijt wil is dat de partij te weinig naast de burger heeft gestaan de afgelopen jaren. Iets wat verkiezingswinnaar BBB volgens hem nadrukkelijk wél deed.

Die klacht komt terug bij meer provinciale CDA’ers. De Overijsselse lijsttrekker Rick Brink ziet hoe Kamerleden in debatten met termen strooien waarvan “ik op verjaardagen niet kan uitleggen wat het betekent. Mensen snappen het niet. BBB lukt het wel om dingen begrijpelijk uit te leggen.”

Waar is het misgegaan?

Het gesprek van dinsdag moet in de eerste plaats gaan over waar het is misgegaan in de campagne. Brink heeft zijn provinciale voorzitter meegegeven om het óók te hebben over de analyses die de provincies maken over de nederlaag en over de stand van het land.

Want Brink spreekt zeer vaak mensen die zich niet gehoord voelen door Den Haag. De Tweede Kamer is ‘verrandstedelijkt’, zegt hij. En dat geldt ook voor het CDA, hoewel die partij altijd haar best doet om met een diverse lijst te komen.

Of het stikstofdoel vervroegd moet worden naar 2030 of gewoon in 2035 moet blijven liggen, is voor Brink nauwelijks nog een vraag. Hoekstra zei vorige week dat een andere stikstofaanpak voor de hand ligt, nadat hij eerder al zei dat 2030 voor hem ‘niet heilig’ is. Brink: “Uit onderzoeken blijkt dat het halen van 2035 al buitengewoon ingewikkeld wordt. In plaats van het over doelen en jaartallen te hebben, moeten we gewoon aan de slag gaan.”

‘Straks te weinig voedsel in Europa’

Statenlid Tanja van de Ven uit Noord-Brabant twijfelt er niet over: het stikstofbeleid moet bijgesteld. “Waarom moet de agrarische sector zoveel inkrimpen? Ik ben bang dat we straks te weinig voedsel hebben in Europa. En boeren die je nu weggesaneerd hebt, krijg je nooit meer terug.”

Volgens Van de Ven heeft de partijtop te weinig geluisterd naar provinciale vertegenwoordigers, zoals zijzelf, mensen die ‘met de poten in de klei staan’. “Ik wil hetzelfde als BBB; de menselijke maat terug. Het CDA is duidelijk een kleine partij in het kabinet, het krijgt daar te weinig voor elkaar. En wij in de provincies krijgen de rekening gepresenteerd.”

Van de Ven zegt niet dat het CDA maar direct het kabinet moet verlaten, wel dat de partij zich moet ‘beraden’. “De partij moet weer dienstbaar worden aan de mensen.”

