Bij een aanslag op Prinsjesdag gaat Stef Blok het land leiden

De ‘designated survivor’ blijft Den Haag bezighouden. Er is nu een politicus aangewezen die in geval van een ramp als enige overlevende de leiding krijgt.

In de aanloop naar Prinsjesdag lekt het als vanouds op het Binnenhof. Naast het nieuws over het mogelijke miljoenenfonds en de winstbelasting op Shell ligt inmiddels ook de naam van de ‘designated survivor’ op straat. Die eer komt toe aan minister Stef Blok (VVD, buitenlandse zaken), bevestigen bronnen na berichtgeving van de NOS.

Mocht het gehele kabinet dinsdag bij een aanslag op de Ridderzaal om het leven komen, dan zal deze ‘aangewezen overlevende’ het land moeten besturen. Kamerlid Joost Sneller (D66) vatte het plan voor een ‘designated survivor’ op naar aanleiding van de gelijknamige Netflix-serie. In de serie wordt een onbeduidende minister plots president van de Verenigde Staten, nadat een bomaanslag de rest van de regering het leven heeft gekost.

Opvallend genoeg bevindt Blok zich op Prinsjesdag niet in een extra beveiligde atoombunker onder het Binnenhof. Hij is gewoon op pad. In Straatsburg maakt de minister dinsdag kennis met nieuwe Nederlandse Europarlementariërs. De gedachte van een designated survivor is dat er in ieder geval één bewindspersoon resteert die onmiddellijk de regie kan nemen om orde in de chaos te scheppen. Maar Blok is zeshonderd kilometer verwijderd van het Binnenhof. Orde scheppen kan dus enkele uren duren.

D66'er Sneller is niet blij met het uitlekken van de benoeming van Blok. “De kracht van het idee is dat je niet weet wie het is”. Sneller zegt dat D66 tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, de dag na Prinsjesdag, de uitwerking van zijn plan wil evalueren. “De premier is hier al die tijd zeer serieus mee bezig geweest.” Volgens Sneller is het overigens niet ondenkbaar dat de plannen zullen worden bijgesteld nu de ‘designated survivor’ bekend is. “We weten niet wie er nog meer afwezig zal zijn op Prinsjesdag”.

