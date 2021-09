Bij de volgende pandemie moet in Europa alles anders

De covidcrisis, verwacht de Europese Commissie, zal niet de laatste gezondheidscrisis zijn geweest. Misschien zelfs niet eens de ergste. Er komen er meer en als die komen, moet Europa ze beter kunnen beteugelen dan zoals in de afgelopen tijd.

Iets dergelijks zal Ursula von der Leyen zeggen, als ze woensdag in de plenaire zaal van het Europees parlement in Straatsburg haar zogenaamde troonrede houdt, de ‘state of the Union’. Want Von der Leyen heeft grote ambities op gezondheidsgebied.

Een megabudget van miljarden

Vorig jaar al riep ze Europese landen op om beter samen te werken op het gebied van gezondheidszorg. Dit jaar zal ze naar verwachting haar trots uitspreken over wat de EU het afgelopen jaar in gezamenlijkheid voor elkaar kreeg. Ze zal schetsen hoe de EU worstelde en bovenkwam. Want de eerste stappen in de Europese pandemiebestrijding, vorig jaar, liepen nogal stroef.

Maar inmiddels is een groot deel van de Europese bevolking gevaccineerd, is er die algemene QR-code waaraan heel Europa kan zien of iemand is getest of gevaccineerd en is de vaccinproductie op Europese bodem flink opgevoerd. Makkelijk ging het bepaald niet, in het begin. Aan alles was gebrek: ziekenhuisbedden, latex handschoenen, zuurstofmaskers en ook aan overzicht, onderzoek en overleg.

Bij de volgende pandemie wil de Europese Commissie dat allemaal anders doen. Dan moet een nieuw Europees bureau, Hera genaamd, volop aan het werk zijn. Dinsdag lekten er plannen over uit. Met een megabudget van miljarden moet dat een grote speler worden in de Gezondheidsunie die de Europese Commissie voor ogen heeft.

Komt er dan weer een coronapandemie, dan komen de Europese latex handschoenen precies op het moment dat ze nodig zijn uit de Europese opslagloodsen en weet er iemand in Brussel precies hoe hij moet onderhandelen met vaccinproducenten.

Noodscenario’s op stel en sprong in werking

Heel veel is nog niet bekend over Hera, want de officiële bekendmaking van de plannen volgt donderdag. Het zal, zoveel is al duidelijk, geen agentschap zijn, maar een bureau dat direct onder de Europese Commissie valt. Het moet Europa weerbaarder maken tegen nieuwe pandemieën, maar ook tegen bioterrorisme.

Op het moment van een crisis kan het op stel en sprong noodscenario’s in werking stellen waardoor de Europese bevolking snel kan worden voorzien van alles wat nodig is – van antibiotica tot extra ziekenhuisvleugels.

De twee EU-agentschappen die tot nog toe met de covidpandemie van doen hadden, het deskundigheids- en onderzoeksbureau ECDC en het medicijnagentschap EMA in Amsterdam, blijven bestaan en krijgen meer bevoegdheden. Meer armslag voor hen moet ervoor zorgen dat onnodige vertragingen zoals die optraden bij de bestrijding van de covidpandemie, voortaan voorkomen kunnen worden. Een vaccin hoeft dan bijvoorbeeld niet langer in verschillende lidstaten een heel onderzoekstraject te doorlopen, voor het daar kan worden toegediend.

De Commissie wil een flink budget reserveren voor de nieuwe gezondheidsmaatregelen. Het gaat naar verluidt om 6 miljard, afkomstig uit het coronaherstelbudget. Volgend jaar moet het zijn opgestart.

