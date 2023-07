Bij D66 wemelt het van de opvolgers van Sigrid Kaag

'Nieuw leiderschap’ was de slogan waarmee Sigrid Kaag de strijd aanging om de kiezer. Na haar vertrek, donderdag aangekondigd in Trouw, moet D66 op zoek naar een nieuwe leider. Waarbij het nog maar de vraag is of die vrouw of man Kaags motto kan overnemen. Want anders dan Kaag zijn de kandidaten die de meeste kans maken geen ‘buitenstaanders’, maar echte Haagse insiders.

Met haar internationale ervaring, gezag als VN-diplomaat en haar intentie een andersoortige leider te willen zijn dan VVD-premier Mark Rutte, wist ze een uitstekend verkiezingsresultaat neer te zetten. De 24 zetels en haar inzet bij de formatie zorgden ervoor dat ze vicepremier kon worden. Bij de onderhandelingen wist ze veel D66-standpunten te verzilveren, met het klimaatbeleid als onbetwiste trofee.

Jetten is een evenwichtige compromiszoeker

De minister van klimaat en energie die dit beleid handen en voeten moest geven is Rob Jetten (35 jaar). Door Alexander Pechtold persoonlijk naar voren geschoven als zijn opvolger als fractievoorzitter, de jongste ooit bij D66. Na een moeizame start, waarin hij weinig durf toonde en aan de leiband van zijn afdeling voorlichting leek te lopen, groeide hij door tot een allround politicus. Geen scherpslijper, maar een evenwichtige en rustige compromiszoeker. Het VVD-verwijt dat hij een ‘klimaatdrammer’ was, werd een geuzennaam. Voordat Kaag zich beschikbaar stelde voor het lijsttrekkerschap in 2021 werd ook Jetten vaak genoemd als kandidaat. Hij ging de strijd niet aan en wachtte zijn kans af. Wellicht dat hij nu wel de stap kan maken.

Jetten moet waarschijnlijk de strijd aangaan met een ander kopstuk: fractievoorzitter Jan Paternotte (39). Een generatiegenoot die opvallende overeenkomsten vertoont met Jetten. Beiden waren voorzitter van jongerenafdeling de Jonge Democraten. Paternotte wist als lijsttrekker in Amsterdam van D66 de grootste partij te maken. En passant wist hij de hegemonie van PvdA in het stadsbestuur te breken. De sociaaldemocraten kwamen voor het eerst sinds 1918 buiten het college te staan. Zijn politieke verbetenheid en zijn vaak scherpe interrupties maken hem tot een politiek straatvechter, hoewel hij dat niet uitstraalt met zijn rustige presentatie. Paternotte wist Rutte afgelopen maandag nog op de kast te krijgen. Hij verweet Paternotte ‘spelverruwing’. Voor het keurige en ‘redelijke’ D66 nogal uitzonderlijk.

Ollongren is beschadigd door ‘functie elders’

Kajsa Ollongren is met een meer introvert karakter ook een serieuze kandidaat, al is zij behoorlijk beschadigd geraakt door de affaire ‘functie elders’, rond Kamerlid Pieter Omtzigt. Het was een dure fout om als verkenner het Binnenhof te verlaten met het formatiedocument zo zichtbaar voor een fotograaf. Hoewel ze de fout ronduit toegeeft, is ze te zeer beschadigd. Als minister van defensie doet ze het goed, nu het kabinet volop steun geeft aan Oekraïne.

In deze onvoorspelbare periode van een machtswisseling, zijn er ook nog enkele ‘outsiders’. Door zijn ontwapenend eerlijke optreden in de Groningse gasperikelen is staatssecretaris Hans Vijlbrief (mijnbouw) in korte tijd populair geworden. De oud-ambtenaar komt niet flamboyant over, maar wel menselijk en gedreven, niet beschroomd om zijn emoties te tonen. Ook is hij voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. Die zal hij dan moeten opgeven.

Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf (63) werd gezien als de grote verrassing bij de komst van het kabinet Rutte IV. Hij ging voortvarend aan de slag met herinvoering van de studiefinanciering en een heropleving van het mbo, maar kwam verder nog niet helemaal uit de verf. Zijn bekendheid als topwetenschapper en mediapersoonlijkheid zou hem wel van pas kunnen komen.

Tenslotte is er nog het talentvolle Kamerlid Hanneke van der Werf (38). De oud-persvoorlichtster van de fractie en voormalig Haags gemeenteraadslid had bijna 14.000 voorkeurstemmen bij de laatste verkiezingen en was de nationale campagneleider voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Hoe dan ook, degene die zich geroepen voelt om Sigrid Kaag op te volgen moet volgens de procedure bij D66 zijn of haar hand opsteken, waarna de leden uiteindelijk digitaal hun stem kunnen uitbrengen. Vanaf maandag kunnen de kandidaat-lijsttrekkers zich melden, tien dagen later sluit de inschrijving. De leden kunnen dan digitaal stemmen. Half augustus is bekend wie er gewonnen heeft.

