Biden wint, maar Republikeinen laten het er niet bij zitten. ‘Trump gaat nergens naartoe’

Het is zo goed als zeker, Joe Biden wordt de 46ste president van de Verenigde Staten. In Californië, een staat waar 64,7 procent Democratisch stemde (tegenover 33,4 procent Trump) houden deze drie Trump-fans stand.

Darcy Ortiz (50), San Diego

“Ik probeerde me deze week verre van het nieuws te houden, omdat ik merkte dat ik er zo boos en gefrustreerd van werd. De nieuwszenders zijn duidelijk blij dat Biden gewonnen heeft. Ondertussen is de fraude wijdverspreid. Koffers met duizenden stemmen die worden afgevoerd, en waarheen? Ik heb mijn stembiljet zelf ingevuld en het naar mijn stembureau gebracht. Je kan online de status checken. Nou, mijn stem en – die van duizenden anderen met wie ik contact heb – zijn nog niet geteld. Dat betekent dat ik niet gehoord ben. Ik ken ook niemand die voor Biden heeft gestemd. Als hij op een eerlijke, legale manier had gewonnen, zou ik er vrede mee hebben. Maar op deze manier kan ik dat niet. Ik werk in de ruimtevaartindustrie en hoewel ik weet dat mijn activisme me mijn baan kan kosten, spreek ik me toch uit. Vijf of zes bekenden van me zijn al ontslagen omdat ze hun zich hardop achter Trump hebben geschaard. Maar we moeten iets doen, want onze burgerrechten worden ons afgenomen. We zijn net kikkers in een pan heet water. Versuft, omdat we al zo lang in de pan liggen en het water nu kookt. Ik ga deze week naar mijn stembureau. Ik heb het recht om te weten wat er met mijn stem is gebeurd. Alle militairen en veteranen die ik ken, denken er net zo over. We laten het er niet bij zitten. En Trump is gelukkig een vechter. Ik heb al meerdere keren naar hem getwitterd: ‘Geef niet op. Vecht voor ons.”

Beeld AFP

Tomas Morales (27), Los Angeles

“Ik voel me fantastisch. Dit is nog niet voorbij. President Trump heeft zich niet teruggetrokken. Wij moeten geloven dat er zomaar duizenden stemmen voor Biden zijn gevonden? Kom op. We hebben nog tot midden december, dan komt het Kiescollege bij elkaar met de telling. De media kiest de kant van Biden, zelfs Fox News is tegenwoordig net zo bevooroordeeld als CNN, maar het volk staat achter Trump. Jarenlang heeft links gezegd dat Trump geen ‘legitieme president’ is en ze zullen nu wakker worden geschud. Ze houden vast aan valse hoop. Er zit geen energie achter Biden, niemand is enthousiast over hem. Zijn aanhangers zijn simpelweg anti-Trump. Maar Trump vecht voor het Amerikaanse volk en de Verenigde Staten zien nu een rode golf in de Senaat, waar ze de controle behouden, en hopelijk ook in het Huis van Afgevaardigden. Californië is een blauwe staat, maar wij blijven rallies organiseren tot december. We geven niet op. Democraten kunnen feestvieren op straat wat ze willen, maar dat feest zal snel voorbij zijn. De media kunnen geen winnaar bepalen, dat zal aan het Hooggerechtshof zijn, en daar is tegenwoordig een meerderheid conservatief.”

Beeld AFP

Crystal Jade (‘boven de 50’), Dana Point

“Het is wat mij betreft duidelijk dat de Democraten de verkiezingen stelen. In Pennsylvania en Michigan hebben ze het over telmachines die ‘Biden’ registreren, ook als er ‘Trump’ is ingevuld. Op andere plekken stopten ze ineens met tellen, en toen ze weer begonnen waren er ineens veel meer stembiljetten. De hele wereld lacht Amerika nu uit, maar wij houden van ons land en zullen de fraude aan het licht brengen. Dat heeft Trump sowieso al gedaan, die brengt corruptie aan het licht en doet zijn best om het moeras droog te leggen. Of hij heeft in ieder geval laten zien hoe diep het is. Hij heeft ons een stem gegeven en die gebruiken we nu. We zijn te lang onderdrukt, de Democraten zijn criminelen en moeten worden gestraft. Ook als Trump niet wint, gaan we op lokaal niveau door met actievoeren. Het idee dat Californië compleet Democratisch is, klopt niet. Deze staat is geen verloren zaak. Het weekend voor de verkiezingen waren we met 7.000 man op de been. Dit weekend gaan we naar Beverly Hills. En de steun groeit. Gelukkig hebben we de Senaat en verliezen de Democraten aan macht in het Huis van Afgevaardigden. God heeft altijd een plan. En Trump stelt zich in 2024 gewoon weer kandidaat. Hij gaat nergens naartoe.”

Stemfraude Het team van president Donald Trump heeft in Nevada, Pennsylvania, Michigan en Georgia meerdere rechtszaken rondom stemfraude aangespannen. Het uiteindelijke doel: voldoende Democratische stembiljetten ongeldig laten verklaren om Trump alsnog tot winnaar uit te roepen. Enkele zaken zijn inmiddels in het nadeel van de Republikeinen beslist. Anderen lopen nog. De meest opmerkelijke zaak vond plaats in Arizona, waar een Republikeinse stemmer beweerde dat haar stembiljet, en dat van duizenden anderen, niet was geteld omdat ze het had ingevuld met een stift in plaats van een pen. Later bleek dat invullen met stift juist werd aangemoedigd door de maker van de telmachines. De Federale Kiescommissie (FEC) heeft ondertussen meerdere malen gezegd dat er geen bewijs is gevonden voor stemfraude.

