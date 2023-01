Biden en Rutte bespreken oude en nieuwe dreigingen

Het gesprek met Joe Biden, dinsdag in het Witte Huis in Washington, zal waarschijnlijk constructiever zijn dan het onderhoud dat premier Rutte in juli 2019 daar had met Bidens voorganger, Donald Trump. Toen baarde Rutte internationaal opzien door glashard ‘Nee’ te zeggen tegen Trump, toen die suggereerde dat het eventuele voortduren van de Amerikaans-Europese handelsoorlog ‘positief’ zou zijn.

Het grootste verschil met toen is dat er nu al bijna een jaar een echte oorlog woedt in hartje Europa. De Russische agressie tegen Oekraïne en de westerse omgang daarmee vormen de belangrijkste gespreksonderwerpen van de Nederlandse visite bij Biden. Rutte wordt vergezeld door minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken. Ook diens Amerikaanse ambtgenoot Anthony Blinken schuift aan.

Nu de geruchten over een aanstaand nieuw Russisch offensief hardnekkiger worden, staan de Amerikanen en hun Europese bondgenoten voor de keuze welke hoogwaardige wapensystemen ze aan Oekraïne kunnen leveren. In Nederland dringt zich de vraag op in hoeverre dat nog wel een keuze is, want de voorraden van de krijgsmacht zijn nagenoeg uitgeput.

Kopgroep

De Verenigde Staten zijn en blijven de belangrijkste steunpilaar voor Kiev, zowel financieel als militair. Mocht Biden vriendelijk doch dringend aan Rutte vragen om méér te doen, dan zal de premier zijn antwoord klaar hebben: Nederland dóet al het maximale. Gerekend per hoofd van de bevolking ‘zitten we echt in de kopgroep qua steun aan Oekraïne’, zo zei hij vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Door de miljardeninvesteringen in defensie die het kabinet-Rutte IV al voor de Russische invasie heeft aangekondigd, haalt Nederland volgend jaar zowaar de Navo-norm van 2 procent (het aandeel van het nationaal inkomen dat in defensie wordt geïnvesteerd). Talloze Amerikaanse presidenten vóór Biden hebben de Europese bondgenoten daar al om gesmeekt, maar er was een nabije oorlogsdreiging voor nodig om dat voor elkaar te krijgen.

Intussen hebben de Navo-bondgenoten Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in het nieuwe jaar – en met een mogelijke nieuwe oorlogsfase in zicht – een tandje bijgeschakeld. Zij leveren zwaardere wapens dan ze tot nu toe hebben gedaan, waaronder Challenger- en Leopard-tanks. Oekraïne vraagt daar al maanden om, maar vooral Duitsland is terughoudend.

Vrijdag komen vertegenwoordigers van tientallen landen bijeen op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in Duitsland, om nieuwe wapenleveranties te coördineren. Sinds het begin van de oorlog gebeurt dat periodiek in de zogeheten Oekraïne Defensie Contactgroep, in de volksmond ‘Ramstein’.

De bijeenkomst zal worden geleid door de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin. Ook Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg is erbij, al onderstreept zijn militaire bondgenootschap steeds dat het Ramstein-overleg en de daar afgesproken wapenleveranties niet onder de Navo-vlag vallen.

Economische betrekkingen

Biden en Rutte zullen het niet alleen over de oorlog hebben. Ook de economische betrekkingen komen voorbij, alsmede de mondiale bedreigingen voor de democratie en de mensenrechten.

Wat militaire bedreigingen betreft kijkt Washington al jarenlang veel verder dan Rusland, dat door Bidens voorganger Barack Obama geringschattend was weggezet als niet meer dan een ‘regionale macht’ (hij deed dat in Den Haag, tijdens de nucleaire vredesconferentie van maart 2014).

De Amerikanen maken zich grotere zorgen om China. Het gevoeligste gespreksonderwerp tussen Biden en Rutte zal gaan over wat in de officiële tekst van het Witte Huis ‘kritische technologie’ heet, ofwel de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

Washington wil voorkomen dat China militair nog machtiger wordt met behulp van westerse (chip)technologie. In oktober legden de VS hun eigen high-tech-export naar China aan banden en ze willen dat de Europeanen hetzelfde doen. Maar de Amerikaans-Nederlandse onderhandelingen daarover verlopen al lange tijd moeizaam. “Het moet niet zo zijn dat we blind Amerika volgen”, zei minister Micky Adriaansens (economische zaken) vorige maand tegen NRC.

