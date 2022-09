Bidden voor de overheid, prima, maar je kunt democratie ook overdrijven.

Theoloog A.A. van Ruler bad iedere zondag voor de raadsleden in zijn gemeente en op een dag besloot hij dat hij weleens wilde zien wat ze ervan terechtbrachten. In zijn boek Religie en Politiek uit 1945 beschrijft hij ‘de schrik in de ogen van de raadsleden’ nadat hij onverhoeds op de publieke tribune van de raadsvergadering ‘ten plattelande’ had plaatsgenomen.

Van Ruler heeft de predikant Hette Abma, die de SGP van 1971 tot 1981 leidde, behoorlijk beïnvloed. Ook meende Van Ruler dat de Heilige Geest op Johan Cruijff leek, waarmee wederom is vastgesteld dat de kerk van de SGP meer humor bezit dan velen denken.

Voorlichter Menno fluistert in mijn oor: ‘Wij zaten vroeger naast de PPR, later opgegaan in GroenLinks, daar werd nooit gelachen. Logisch, als je de wereld wilt redden word je niet vrolijk, want de wereld wordt er niet beter op.’ Daarna prikt hij in zijn tompouce.

De ware nostalgicus omarmt de onverbeterlijkheid. Kees van der Staaij had kort daarvoor weliswaar verklaard: “Wij bidden in deze spannende tijd in de hoop dat mensen meer naar elkaar en ook meer naar U luisteren”, maar daaruit volgt hoogstens dat een nostalgicus de onverbeterlijkheid omarmt door haar met gebed te bestrijden. Anders had hij beter zenboeddhist kunnen worden.

De voorbede kan geen kwaad

Dinsdagochtend fractievergadering. De SGP discussieert met ontroerende hartstocht over de vraag of de voorbede, het bidden voor hogere en lagere overheden, nog zin heeft. Conclusie: het kan geen kwaad.

Kees merkt op dat er iedere dinsdag christenen voor de Tweede Kamer staan om te bidden. Het parlement als klaagmuur. Wel een klaagmuur die zelf klaagt, wat tevens wordt genoemd: het controleren van de macht.

Beeld

Dan wordt de speech die Kees volgende week gaat houden besproken.

Eerste Kamerlid Peter Schalk, net terug uit Ecuador waar zijn neef in de zending zit: “Complimenten maar je denkstappen zijn te groot.”

Fractiemedewerker Esther: “Het belang van het gezin mag meer naar voren komen.”

Fractiemedewerker Sander: “Ik miste het asielpunt een beetje.”

Voorlichter Cornel: “Het einde is mooi. Die gedachte, hier op aarde is het niet.”

In de toekomstige wereld evenmin, zou ik daaraan willen toevoegen.

Ik zie Kees kleiner en kleiner worden. Ik neem het woord: “Excuses, maar ik zou geen letter meer op papier zetten als twee dozijn schepselen zich met mijn werk zouden bemoeien. De schrijver is tevens dictator.”

Kees wordt weer groter.

Bidden voor de overheid, prima, maar je kunt democratie ook overdrijven.

(wordt vervolgd)

Arnon Grunberg loopt twee weken stage bij de SGP en doet hiervan verslag